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【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧

社會熱點 23:27 2021/07/18

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東京奧運開幕在即，中國駐日本大使孔鉉佑表示，今屆東京奧運對中國而言不僅是競技場，還是重要的宣講台，將以東京奧運為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運，實現順利接棒。

孔鉉佑接受央視訪問時稱，以3個關鍵詞表達自己對東京奧運的看法。首是是「抗疫」，他指東奧口號是「激情相聚」，這代表疫情下國際社會的期待，相信東奧能夠成為弘揚奧林匹克精神，在疫情下給世界帶來勇氣、信心和希望的一次盛會。

第二是「團結」，因北京明年初將舉辦冬季奧運，孔鉉佑希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運和明年初的冬季奧運。

第三是「可持續」，他指東京奧運確定的辦會方針就是簡約，強調奧林匹克事業的可持續性。日方提出要為後人留下豐厚的奧運遺產。

孔鉉佑又稱，除了增強體能，體育運動還會讓人的思維更開闊，增加與他人交流的機會。奧運更是如此，不僅是競技場，也是宣講台。

中方全方位參與東奧 多產品「中國製造」

他在訪問提到，中國在賽場之外，以多種方式全方位參與東京奧運。其中，一批中國企業成為東京奧運和各國奧運代表團的贊助商，大量奧運相關體育器材，包括和奧運有關的周邊產品是「中國製造」。

此外，中國對明年如期舉辦北京冬奧很有信心，孔鉉佑指，將以東京奧運會為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運會，實現明年順利接棒。

美國密謀杯葛北京冬奧？這「首席盟友」成了攔路虎

王毅晤俄羅斯外長拉夫羅夫 俄方：支持北京冬奧

責任編輯：林佩怡

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