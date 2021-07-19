拜登政府「80後」中國通智囊出書 籲美國學習這一套

基辛格在《論中國》（On China）一書談到中國如何制定戰略，美國又應如何部署時，引用了孫子名言：「百戰百勝，非善之善也，不戰而屈人之兵，善之善者也。」

基辛格秘密訪華50年後的今天，他一套與中國「接觸」的主張在美國影響力日減，取而代之是拜登政府時刻掛在嘴邊的「競爭」。不過，拜登一位年輕智囊對中美大戰略的洞見，卻與基辛格引用孫子兵法不謀而合。

白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）7月出版新書《The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order》（暫譯「長線博弈：中國令美國秩序位移大戰略」）。這位「80後」學者曾赴華學習，會說流利中文，是個中國通。

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杜如松書中以冷戰結束為起點，將中國戰略分為3個時期和階段。

第1個是1989年起的「韜光養晦」，中國集中「鈍」（blunting）美國鋒芒。

他認為，這個時期發生3件事令中國感到震撼，並注意到自身相對弱點。這分別是1989年六四事件、1991年波斯灣戰爭，以及隨後的蘇聯解體。

首尾兩件事都很好理解，而波斯灣戰爭中，美國首次向世界演示了真正的現代戰爭，憑遠程海空火力完勝軍力不弱的伊拉克，自己幾乎毫髮無損，令美國對手聞風喪膽。中國繼而在政治、經濟、軍事上採取連串行動，設法減少美國籌碼。

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第2個階段是2009年起的「有所作為」。

杜如松認為，環球金融危機令中國相信，力量平衡正朝自身有利方向改變，美國體制暴露出弱點，加速其相對衰落，中方於是調整戰略，更為積極主動地建立（building）自己籌碼，而中國周邊地區是為重點棋盤。

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第3個階段由2017年開始，杜如松稱之為「百年未有之大變局」，他在書中這部分強調的字是「全球」（global）。

他認為2016年英國公投脫歐、美國特朗普當選，增強了中國認為西方衰落、正從全球化大潮中退縮的信念，中國於是將鈍美國鋒芒，同時建立自己籌碼的縱橫捭闔，從中國周邊擴展至全球。

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杜如松對中國戰略的定位和拆分，固然有其局限......（中略）......

但是瑕不掩瑜，杜如松新書仍有不少可圈可點之處。他道破了今天不少觀察中國者的誤解。他認為，中國今天受到全球關注的愈發自信行為，並非只因領導人風格使然，這是中國共產黨內一早已有的共識。「中華民族偉大復興的目標，在鄧小平甚至更早的時代就有。」

而且，「有所作為」確是胡錦濤時期中國外交已經時常強調的四字，中國主動出招早有迹可循，杜如松論述也反映了他研究過大量中文文獻的功底。

與此同時，杜如松在書名以「displace」（位移）而非「replace」（取代）描述......（中略）......

杜如松在書中結論認為，中國體量大，美國難以一分錢對一分錢地「對稱」應對，因此也需要像中國韜光養晦、有所作為，一邊鈍人鋒芒，一邊建立籌碼那樣「不對稱」出招......（中略）......但杜如松承認......

（節錄）

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