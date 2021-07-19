  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (一) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

煙花與查帕卡雙颱風形成  台專家叫當心「藤原效應」

社會熱點 11:00 2021/07/19

分享：

颱風「煙花」目前位於台灣以東，或將增強為「中颱」，有機會橫掃台灣後再襲大陸東南沿岸；而與此同時，另一股颱風「查帕卡」原來亦悄悄在廣東西部對開海域形成，其暴風圈儘管不大，但有台灣氣象專家警告，要當心雙颱風合併、相互影響的「藤原效應」，令台灣、大陸、乃至港澳未來天氣出現更大變數。

台灣的中央氣象局預報員劉沛滕指出，煙花颱風目前中心位置在台北東方1050公里海面，以每小時5至6公里速度，向西北西進行。周一（19日）到翌日逐漸增強，周二可能增強為中颱，稍微加快到每小時8至10公里，往台灣北部海面行徑。

劉沛滕強調，目前煙花颱風路徑仍有很大變數，低壓帶若有變動或其他雲系發展，對於烟花的移動速度及路徑都會有變化。

煙花在台灣以東　查帕卡在廣東沿岸

大致來說，未來兩天受颱風外圍環流影響，北台灣有降雨，周五、周六颱風距離台灣最近，全台都有降雨。以目前路徑來看，周三下午發海上颱風警報，周四發陸警，暴風圈周五影響台灣。

但值得注意是，另一颱風查帕卡已在廣東西部對開海域形成，該颱風由馬來西亞命名，是香草的意思。

颱風「煙花」目前位於台灣以東，有機會橫掃台灣後再襲大陸東南沿岸；而與此同時，另一股颱風「查帕卡」原來亦悄悄在廣東西部對開海域形成

台灣的中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在專欄中寫道，「烟花」路徑的不確定性原本已高，各國已多次大幅調整其模擬路線，主要原因是在「季風低壓」內發展的颱風、或受「季風低壓」環流導引，令其走向更難預測。

他指出，如果「烟花」與南海發展中的「查帕卡」漸行漸近，「雙颱風（藤原）效應」逐漸產生；那麼變數會更大，任何先進模式皆無法完全正確模擬這一波颱風走向。

兩颱風互相影響　走向變數更大

吳德榮指出，各國模式已多次大幅調整其模擬，主因是在「季風低壓」內發展的颱風，受「季風低壓」環流導引，而「季風低壓」又受到環境變化而改變，本已夠更複雜了；而在「季風低壓」內，當「烟花」與南海發展中的「熱帶低壓」漸行漸近，「雙颱風(藤原)效應」逐漸產生；這麼多的變數，任何先進模式皆無法完全正確模擬。

今受「季風低壓」影響，水氣多、大氣不穩定，北、東晴熱，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣」，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，明日、周三「烟花」外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。周四、五「烟花」最接近，風雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性。

周六起至下周三「季風低壓」環流再度盤據東亞附近，其中有「熱帶低壓」或「颱風」，以及西南季風通過台灣附近，有帶來大量降雨、伴隨「劇烈天氣」的潛勢。

    點擊圖片放大
    +2

【知識庫：香港天文台解說「藤原效應」】

「藤原效應」源於日本藤原（Fujiwhara）博士於1921至23年一系列的渦旋實驗及觀測。他發現兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿著兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。

在氣象學上，「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上。一般來說，兩個熱帶氣旋相距約12緯距（約1350公里）時便可能產生相互影響。當這效應出現時，兩熱帶氣旋會沿著軸心依逆時針方向相互旋轉。

每年夏季，西北太平洋均會有熱帶氣旋出現，而兩個熱帶氣旋同時出現的情況並非罕見。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向和速度，令預測其移動路徑難度增加。

「藤原效應」一個例子是2006年8月熱帶氣旋悟空和清松的相互影響。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

颱風無助台灣解渴 美媒恐全球芯片荒只有更壞
2021/04/19
颱風無助台灣解渴 美媒恐全球芯片荒只有更壞

你可能感興趣

颱風無助台灣解渴 美媒恐全球芯片荒只有更壞
11:19 2021/04/19
颱風無助台灣解渴 美媒恐全球芯片荒只有更壞
極端天氣 天氣 災難 颱風 風災 大灣區 廣東省 東亞 太平洋 南中國海

下一篇文章

【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）
【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）
戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬
戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬
【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧
【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧
【北京暴雨】多處山泥傾瀉 兩機場350航班取消
【北京暴雨】多處山泥傾瀉 兩機場350航班取消
中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％
中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％
【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）
【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）