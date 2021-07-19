煙花與查帕卡雙颱風形成  台專家叫當心「藤原效應」

颱風「煙花」目前位於台灣以東，或將增強為「中颱」，有機會橫掃台灣後再襲大陸東南沿岸；而與此同時，另一股颱風「查帕卡」原來亦悄悄在廣東西部對開海域形成，其暴風圈儘管不大，但有台灣氣象專家警告，要當心雙颱風合併、相互影響的「藤原效應」，令台灣、大陸、乃至港澳未來天氣出現更大變數。

台灣的中央氣象局預報員劉沛滕指出，煙花颱風目前中心位置在台北東方1050公里海面，以每小時5至6公里速度，向西北西進行。周一（19日）到翌日逐漸增強，周二可能增強為中颱，稍微加快到每小時8至10公里，往台灣北部海面行徑。

劉沛滕強調，目前煙花颱風路徑仍有很大變數，低壓帶若有變動或其他雲系發展，對於烟花的移動速度及路徑都會有變化。

煙花在台灣以東 查帕卡在廣東沿岸

大致來說，未來兩天受颱風外圍環流影響，北台灣有降雨，周五、周六颱風距離台灣最近，全台都有降雨。以目前路徑來看，周三下午發海上颱風警報，周四發陸警，暴風圈周五影響台灣。

但值得注意是，另一颱風查帕卡已在廣東西部對開海域形成，該颱風由馬來西亞命名，是香草的意思。

▲ 颱風「煙花」目前位於台灣以東，有機會橫掃台灣後再襲大陸東南沿岸；而與此同時，另一股颱風「查帕卡」原來亦悄悄在廣東西部對開海域形成

台灣的中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在專欄中寫道，「烟花」路徑的不確定性原本已高，各國已多次大幅調整其模擬路線，主要原因是在「季風低壓」內發展的颱風、或受「季風低壓」環流導引，令其走向更難預測。

他指出，如果「烟花」與南海發展中的「查帕卡」漸行漸近，「雙颱風（藤原）效應」逐漸產生；那麼變數會更大，任何先進模式皆無法完全正確模擬這一波颱風走向。

兩颱風互相影響 走向變數更大

吳德榮指出，各國模式已多次大幅調整其模擬，主因是在「季風低壓」內發展的颱風，受「季風低壓」環流導引，而「季風低壓」又受到環境變化而改變，本已夠更複雜了；而在「季風低壓」內，當「烟花」與南海發展中的「熱帶低壓」漸行漸近，「雙颱風(藤原)效應」逐漸產生；這麼多的變數，任何先進模式皆無法完全正確模擬。

今受「季風低壓」影響，水氣多、大氣不穩定，北、東晴熱，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣」，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，明日、周三「烟花」外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。周四、五「烟花」最接近，風雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性。

周六起至下周三「季風低壓」環流再度盤據東亞附近，其中有「熱帶低壓」或「颱風」，以及西南季風通過台灣附近，有帶來大量降雨、伴隨「劇烈天氣」的潛勢。

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【知識庫：香港天文台解說「藤原效應」】 「藤原效應」源於日本藤原（Fujiwhara）博士於1921至23年一系列的渦旋實驗及觀測。他發現兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿著兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。 在氣象學上，「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上。一般來說，兩個熱帶氣旋相距約12緯距（約1350公里）時便可能產生相互影響。當這效應出現時，兩熱帶氣旋會沿著軸心依逆時針方向相互旋轉。 每年夏季，西北太平洋均會有熱帶氣旋出現，而兩個熱帶氣旋同時出現的情況並非罕見。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向和速度，令預測其移動路徑難度增加。 「藤原效應」一個例子是2006年8月熱帶氣旋悟空和清松的相互影響。

責任編輯：鄧國強

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