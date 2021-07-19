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發改委：經濟恢復仍面臨困難挑戰 不均衡問題較突出

經濟脈搏 11:47 2021/07/19

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內地上周公布第二季經濟成績，GDP按年增長7.9%，略不及預期。國家發改委綜合司司長袁達表示，經濟恢復仍面臨困難和挑戰，特別是一些不確定、不穩定、不均衡問題仍較突出。

袁達指出，上半年國民經濟持續穩定恢復，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好的態勢。但也要清醒看到，經濟運行中還存在不少矛盾和問題，下半年推動經濟持續恢復和高質量發展，仍需付出更大努力。

中小微企經營困難 旅遊消費恢復滯後

他稱，經濟恢復進程仍面臨困難和挑戰，特別是一些不確定、不穩定、不均衡問題仍較突出。從國際看，全球疫情仍在持續演變，世界經濟復甦進程中的風險還在積累，不同經濟體之間經濟走勢、宏觀政策出現分化，全球通脹明顯升溫。

至於國內，部分中下游行業和中小微企業生產經營仍較困難，旅遊、住宿等生活性服務消費恢復相對滯後，一些領域風險隱患不同程度存在。

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多

分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張

他稱，當局將科學精準實施宏觀調控，保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，著力擴大國內有效需求，大力支持實體經濟發展，進一步強化基本民生保障，特別是針對經濟恢復面臨的新情況新問題，及時採取有效措施，努力保持經濟在合理區間平穩運行，完全有信心、有能力、有條件實現全年經濟社會發展目標任務。

大宗商品價格趨回落 將投放銅鋁鋅等國家儲備

另外，對於早前大宗商品價格上漲，發改委價格司司長萬勁松表示，有關部門的一系列措施取得初步成效，近期大宗商品價格趨回落，鋼材、銅、鋁等價格比5月份的年內高點，下跌3%至14%，帶動6月PPI按月漲幅比上月大幅收窄1.3個百分點。市場普遍預計，隨著國家保供穩價措施持續見效，大宗商品價格將逐步回歸合理區間。

當局並將繼續同有關部門，加強大宗商品價格監測預測，組織好後續批次銅、鋁、鋅等國家儲備投放，密切關注市場價格異常波動情況。持續加大期現貨市場聯動監管，嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規行為，維護正常市場秩序。

據袁達表示，發改委月初與國家糧食和儲備局，通過網絡公開競價方式，投放了首批國家儲備共計10萬噸，成交價格比當日市場價格低約3%至9%不等。市場認為，儲備投放釋放國家開展大宗商品保供穩價的積極政策信號，穩定市場價格預期；同時，定向投放為中下游加工製造企業，提供補充庫存的機會，並降低部分企業原材料成本。當局將繼續分批組織開展銅、鋁、鋅儲備投放，進一步緩解企業生產經營壓力。

發改委：市場投機炒作開始降溫 部分大宗商品價格回落

責任編輯：林佩怡

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