【東京奧運】新增四大項目 中國隊派誰出戰？（組圖）

東京奧運會開賽在即，滑板、衝浪、競技攀岩、空手道將首次亮相奧運會。除衝浪比賽未獲得參賽資格外，另外三個項目，中國隊均派員「出戰」。

2016年8月，國際奧委會全會表決通過，滑板、衝浪、競技攀岩、空手道、棒壘球等5個大項進入2020年東京奧運會。其中前四項都是首次亮相奧運會，而棒壘球上次正式出現在奧運賽場是2008年北京奧運會。

東京奧運會滑板比賽分為碗池、街式小項，將產生4枚金牌。中國兩名女選手張鑫、曾文蕙將分別出戰碗池、街式。值得一提的是張鑫曾摘得雅加達亞運會銅牌。

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競技攀岩設男、女全能2枚金牌。參賽選手將參加速度、抱石、難度三項比拼，決出冠軍。中國攀岩隊兩名00後運動員潘愚非、宋懿齡將分別參加男、女全能比賽。

本屆奧運會的衝浪比賽將在太平洋沿岸的千葉縣舉行，男女各20名運動員參賽，共產生2枚金牌。此次東奧中國衝浪隊未獲得參賽資格。

空手道是東京奧運會新項目中的金牌大戶，將一共產生8枚金牌。日本隊在這一項目具有一定優勢，派出了多名運動員參賽。中國兩員女將尹笑言、龔莉出戰空手道賽場。尹笑言曾奪得雅加達亞運會冠軍，奧運積分排名女子61公斤以下級第一，有衝擊金牌的實力。

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責任編輯：尹航

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