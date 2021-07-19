  • 28°C
香港時間 : 2021719日 (一) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】新增四大項目 中國隊派誰出戰？（組圖）

社會熱點 11:49 2021/07/19

分享：

東京奧運會開賽在即，滑板、衝浪、競技攀岩、空手道將首次亮相奧運會。除衝浪比賽未獲得參賽資格外，另外三個項目，中國隊均派員「出戰」。

2016年8月，國際奧委會全會表決通過，滑板、衝浪、競技攀岩、空手道、棒壘球等5個大項進入2020年東京奧運會。其中前四項都是首次亮相奧運會，而棒壘球上次正式出現在奧運賽場是2008年北京奧運會。

東京奧運會滑板比賽分為碗池、街式小項，將產生4枚金牌。中國兩名女選手張鑫、曾文蕙將分別出戰碗池、街式。值得一提的是張鑫曾摘得雅加達亞運會銅牌。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

競技攀岩設男、女全能2枚金牌。參賽選手將參加速度、抱石、難度三項比拼，決出冠軍。中國攀岩隊兩名00後運動員潘愚非、宋懿齡將分別參加男、女全能比賽。

本屆奧運會的衝浪比賽將在太平洋沿岸的千葉縣舉行，男女各20名運動員參賽，共產生2枚金牌。此次東奧中國衝浪隊未獲得參賽資格。

空手道是東京奧運會新項目中的金牌大戶，將一共產生8枚金牌。日本隊在這一項目具有一定優勢，派出了多名運動員參賽。中國兩員女將尹笑言、龔莉出戰空手道賽場。尹笑言曾奪得雅加達亞運會冠軍，奧運積分排名女子61公斤以下級第一，有衝擊金牌的實力。

【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧

【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）

【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

體育人物 體育項目 中國 滑板 空手道 千葉 奧運會 亞運會 奧委會

下一篇文章

煙花與查帕卡雙颱風形成 台專家叫當心「藤原效應」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）
【東京奧運】那套被罵醜的是中國隊服？原來大家誤會了（多圖）
戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬
戰狼賣檳榔？這公司盜用吳京肖像 終極判賠41萬
中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％
中國爆首例人類感染「猴B病毒」 死亡率高達80％
【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）
【東京奧運】朱婷與趙帥同任旗手：我們目標是升國旗奏國歌（多圖，有片）（第二版）
【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧
【東京奧運】中國駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧
【北京暴雨】多處山泥傾瀉 兩機場350航班取消
【北京暴雨】多處山泥傾瀉 兩機場350航班取消