▲ 「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

以韓團「EXO」身份出道的內地藝人吳亦凡，近日被網紅都美竹爆出桃色緋聞。時隔多日，吳亦凡在微博發文澄清，否認女方一切指控。惟網絡輿論持續發酵，官媒「中央廣播電視總台」旗下的音樂串流APP「雲聽」也宣布已終止一切合作，並將他所有曾參與錄製的內容下架；曾與他合作的品牌也紛紛發聲明割席。

都美竹在微博發出多篇貼文，指稱吳亦凡涉入桃色事件。吳亦凡及其工作室周一（19日）發聲明稱，都美竹編造不實信息，利用輿論風向惡意煽動公眾情緒。雙方各執一詞，女方選擇報警處理，男方亦發律師聲明稱會提告。

官媒下架刪除吳亦凡相關動態

桃色糾紛越演越烈，官媒「中央廣播電視總台」旗下的音樂串流APP「雲聽」周日（18日）在官方微博發聲明表示，已終止與吳亦凡的一切合作，他不再擔任雲聽「聲音推薦官」，雲聽APP及第三方平台帳號，已對吳亦凡參與錄製的全部內容做下架處理。

除「雲聽」以外，央視新聞微博也更改了吳亦凡新歌宣傳文案的查看權限。他在5月發表新歌《翱翔》時備受外界關注，央視微博也有轉發文案宣傳。惟醜聞曝光後，該貼文已被設置為「沒有查看這條微博的權限」。

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多個品牌紛紛割席

另外，吳亦凡代言的多個品牌亦相繼發聲明，終止一切品牌合作關係，相關微博貼文也設置了權限，暫時無法觀看。

韓束在微博發聲明稱，已發出解約告知函，終止與吳亦凡的合作關係；良品鋪子也指出，相關宣傳合作已經到期並終止。曾與吳亦凡合作多年的高端美妝護膚品牌蘭蔻（Lancôme）關閉了微博部分相關貼文，立白、康師傅等品牌也在微博設置查看權限。

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責任編輯：易燕丹

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