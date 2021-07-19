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環時發動聯署  逾50萬內地民眾促查美軍病毒所

國情動向 12:17 2021/07/19

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世界衛生組織（WHO）儘管已曾到武漢市展開病毒溯源，得出結論是實驗室「洩毒」極不可能，但美國拜登政府仍在疫情源頭問題，不斷狙擊中國。人民日報社旗下環球時報，近日發起網上聯署，呼籲世衛派員赴美國「德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室」，進行新冠溯源調查，結果獲超過50萬中國網民響應。

環球時報這一舉動，呼應中國官方多次透過外交體系傳達，「不排除病毒起源與德特里克堡有關」的態度。

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世衛今年初赴武漢進行調查，並發表結論為華南海鮮市場僅是病毒傳播點之一、蝙蝠所攜病毒並非新冠病毒直接祖先、病毒來自武漢研究所洩漏可能性「微乎其微」的報告後；中國內地網民曾在6月發出公開信，要求世衛調查美國德特里克堡，因為其「安全紀錄極差」。

趙立堅等曾質疑  新冠病毒「來自美國」

輿論場上，更一度有人傳播「美國人透過世界軍運會，將病毒傳到武漢」等未經證實的論調。

在此之下，環球時報報道稱，這些中國網民7月再次發布公開信，委託該報17日發起民意徵集活動，希望更多的中國人加入進來，一起向世界衛生組織發出呼籲。

呼籲指稱，希望在下一階段的新冠病毒溯源工作中，請包括中國科學家在內的、獨立於美國地緣政治影響的國家的病毒學家、實驗室安全專家、生化武器專家，對美國德特里克堡以及其他同樣存在洩漏隱患的美國病毒實驗室，進行調查。

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美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄

中國駐美國使館：新冠溯源 支持對秘密基地一查到底

該徵集聯署的公開信於7月17日晚，由環球時報在其微信公眾號上首發，截至18日晚11時，得到超過50萬人聯署。報道還引述外交學院教授李海東表示，「美國部分政客在新冠溯源問題上極力抹黑中國，的確引起了中國民眾的普遍不滿。」指稱中國的民意，不應該被國際社會忽視。

德特里克堡是美國傳染病研究設施之一

美國德特里克堡舊譯「狄特里克營」，是美國陸軍醫療司令部位於馬里蘭州弗雷德里克的一處設施，於1943年至1969年曾是美國從事生物武器研究計劃的中心，接著逐漸收納美國生物防禦計劃的大部分項目。

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，面對美國等多次要求世衛赴中國的溯源調查應「公開透明」，中國外交部包括發言人趙立堅在內，曾透過多個管道表示，不排除病毒起源與德特里克堡有關，請世衛組織專家赴美調查。

【新冠肺炎】趙立堅回應涉武漢病毒所報道：美國想轉移視線嗎？

解放軍研SARS武器？華春瑩斥圖書當「密件」斷章抹黑

責任編輯：鄧國強

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