上海、北京、廣州等5市 率先開展國際消費中心城市培育建設

據新華社報道，商務部部長王文濤周一（19日）宣布，經國務院批准，在上海、北京、廣州、天津、重慶，率先開展國際消費中心城市培育建設。

在「雙循環」新格局下，擴內需、促消費對經濟發展愈來愈重要，而「培育建設國際消費中心城市」今年更被寫入中國十四五規劃和2035年遠景目標綱要。

擴內需 助消費轉型升級

據內地《第一財經》早前統計，內地不少地方掀起打造國際消費中心城市的熱潮，北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、西安、鄭州、南京等20多個城市，都計劃建設國際消費中心城市來推動消費升級。分析認為，中國居民消費仍有很大增長空間，而建設國際消費中心城市，既能帶動周邊區域發展，形成強大國內市場，也有利於消費轉型升級。

至於成為國際消費中心城市，需要有哪些條件？專家認為，最核心的指標是國際化程度要高，包括進口規模大、國際化渠道多、國際商品國際服務多、國際交流頻繁、城市國際知名度高和影響力強。

而去年中國社會消費品零售總額前十強城市，分別是上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢和杭州。報道引述專家普遍認為，未來5年，北京和上海兩座超級城市，將率先建成國際消費中心城市。深圳也備受看好，但不在商務部今次公布的率先培育建設之列。

【大灣區】深圳將建設國際消費中心城市 擬對標倫敦東京

疫下消費回流 海南離島免稅銷售額年增兩倍多

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁