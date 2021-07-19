中國科技突破！全球首創 時速600公里磁浮系統明面世（有片，多圖）

下一篇文章
【中國經濟】余永定：穩增長著眼擴內需 恢復消費需求
中國鐵路技術再有突破。中車青島四方機車車輛股份有限公司微信公眾號「高鐵四方」發布消息稱，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統，將於明日、即周二（20日）在青島亮相，並曝光最新預告片。
中車青島四方機車車輛的公告全文如下：
時速600公里的高速磁浮長什麼樣？「貼地飛行」是什麼體驗？都有哪些「黑科技」？2021年7月20日，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統，將在中國青島與世人見面。
這是當前速度最快的地面交通工具，是世界軌道交通領域的尖端科技成果。
2019年5月，時速600公里高速磁浮試驗樣車在山東青島正式下線。
據了解，時速600公里的高速磁浮項目於2016年7月啟動，由中國中車 （1766） 組織，中車四方股份公司具體實施，聚集國內高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30餘家企業、高校、科研院所組成「聯合艦隊」共同攻關。
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
中國「陸上飛機」規劃曝光 磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
新華社此前報道，去年6月21日，由中車青島四方機車車輛研製的時速600公里高速磁浮試驗樣車，當日在磁浮試驗線上成功試跑，標誌著中國高速磁浮交通系統研發取得重要突破。
項目於2016年7月啟動 中車負責
在磁浮試驗線上，試驗樣車首次進行系統聯合調試，開展了多種工況下的動態運行試驗，包括不同軌道梁以及道岔、小曲線、坡道、分區切換等，共完成200多個試驗項點，對懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通信等關鍵性能進行了全面測試。
中車四方股份公司副總工程師丁叁叁說，「在多種工況試驗條件下，車輛懸浮導向穩定，運行狀態良好，各項關鍵技術指標符合設計要求，達到設計預期」。
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
丁叁叁又指，高速磁浮交通系統是包含車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道四大系統在內的強耦合系統，通過樣車線路試驗，可以初步驗證動態條件下高速磁浮各系統間的接口關係和耦合特性，為系統及核心部件關鍵性能的驗證與優化提供支撐。
中國高鐵目前最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。
中國「真空管」磁浮列車試驗線動工 時速1000公里快過子彈（多圖）
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道