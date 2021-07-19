【中國經濟】余永定：穩增長著眼擴內需 恢復消費需求

中國社科院學部委員、人行貨幣政策委員會前委員余永定等人撰文，指上半年經濟增長基本保持平穩，外需無疑是重要驅動力，惟隨著海外疫苗逐漸普及，下半年中國出口可以起到的替代作用或將減退，需要穩住內需，避免出口波動影響國內經濟穩定。

文章又稱，過度依賴外需會帶來各種弊端，即使出口增速持續走強，也不宜回到老路；穩定就業和經濟增長，更多要著眼於擴大內需戰略。當前經濟需「保6」，下半年財政政策應更加積極，尤其穩定基建投資增速。

出口份額料回落 需守6%經濟增長低線

余永定和社科院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵，在「中國金融四十人論壇」撰文指，當前中國經濟要守住增速不低於「6」的底線。中國今年經濟增速預期目標設定為6%以上。

文章指出，假設中國潛在經濟增長速度約6%，今年中國四個季度GDP按年增速，要達到19.1%、8.3%、6.7%、5.5%，全年為9.57%，才相當回到疫情前（6%）的增長軌道。但今年首兩季實際GDP增速為18.3%和7.9%，低過上述基準情形；若第三、四季增速不能高於基準情況，今年2021年中國GDP增速將低於潛在經濟增速。

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文章明言，中國成功戰勝疫情，經濟恢復進展在全球獨佔鰲頭，但並未扭轉2010年以來的持續下跌趨勢，擔心明年中國經濟增速會否進一步下跌。

對於下半年經濟，文章指出，在疫情得到有效控制、海外生產秩序全面恢復後，海外需求缺口將收窄，影響中國出口，下半年或明年出口份額出現回落具有一定的必然性。在這情況下，工業部門擴張勢頭將受影響。而國內服務業則將受益於疫苗全面普及，向常態化的恢復更進一步。

基建投資、消費仍較弱

文章認為，中國下半年增長動力將轉向更多來自內需、特別是對國內服務業的需求。而從上半年看，製造業投資增速比較樂觀，但基建投資、消費較弱。

文章提出要盡快恢復消費需求，首先進一步提高經濟增速，令居民收入有較大增長；其次，改善收入分配，提高低收入群體收入水平；第三，通過基建項目等政策拉動，對沖因疫情衝擊帶來的收入不確定性，增強消費者信心；最後，加快疫苗普及，也需考慮在防控和人員流動便利之間尋求權衡。

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未有嚴重通脹威脅 財政政策應更積極

針對通脹情況，余永定等人認為，中國未面臨嚴重通脹威脅，全年CPI穩定在3%以下是沒有問題。但當前，中國應擔心的不是PPI上漲，而是PPI上漲不能轉化為CPI上漲。供應鏈下游大量行業的企業盈利承壓，對消費和投資有負面影響，或影響經濟增速。強調在穩增長和穩通脹之間，穩增長對中國更加重要。

政策方面，文章建議，財政政策應用足可用的空間、更加積極有為，不能亂花錢，但也不能一刀切。尤其要穩定基建投資增速，避免基建投資成為經濟增長的拖累因素。

此外，中央政府可以把增發國債，作為解決財政困難的主要手段。同時，貨幣政策應發揮壓低國債收益率的作用，適應性地為國債融資提供比較合意的金融市場環境，緩解、減少財政政策帶來的擠出作用。

文章總結，執行擴張性宏觀經濟政策，推動經濟的更高速增長，將為解決長期的體制性問題創造有利條件，爭取更多時間。

分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張

責任編輯：林佩怡

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