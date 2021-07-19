  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】余永定：穩增長著眼擴內需 恢復消費需求

經濟脈搏 13:59 2021/07/19

分享：

中國社科院學部委員、人行貨幣政策委員會前委員余永定等人撰文，指上半年經濟增長基本保持平穩，外需無疑是重要驅動力，惟隨著海外疫苗逐漸普及，下半年中國出口可以起到的替代作用或將減退，需要穩住內需，避免出口波動影響國內經濟穩定。

文章又稱，過度依賴外需會帶來各種弊端，即使出口增速持續走強，也不宜回到老路；穩定就業和經濟增長，更多要著眼於擴大內需戰略。當前經濟需「保6」，下半年財政政策應更加積極，尤其穩定基建投資增速。

出口份額料回落 需守6%經濟增長低線

余永定和社科院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵，在「中國金融四十人論壇」撰文指，當前中國經濟要守住增速不低於「6」的底線。中國今年經濟增速預期目標設定為6%以上。

文章指出，假設中國潛在經濟增長速度約6%，今年中國四個季度GDP按年增速，要達到19.1%、8.3%、6.7%、5.5%，全年為9.57%，才相當回到疫情前（6%）的增長軌道。但今年首兩季實際GDP增速為18.3%和7.9%，低過上述基準情形；若第三、四季增速不能高於基準情況，今年2021年中國GDP增速將低於潛在經濟增速。

中國二季度GDP增7.9% 略遜預期（第四版）

文章明言，中國成功戰勝疫情，經濟恢復進展在全球獨佔鰲頭，但並未扭轉2010年以來的持續下跌趨勢，擔心明年中國經濟增速會否進一步下跌。

對於下半年經濟，文章指出，在疫情得到有效控制、海外生產秩序全面恢復後，海外需求缺口將收窄，影響中國出口，下半年或明年出口份額出現回落具有一定的必然性。在這情況下，工業部門擴張勢頭將受影響。而國內服務業則將受益於疫苗全面普及，向常態化的恢復更進一步。

基建投資、消費仍較弱

文章認為，中國下半年增長動力將轉向更多來自內需、特別是對國內服務業的需求。而從上半年看，製造業投資增速比較樂觀，但基建投資、消費較弱。

文章提出要盡快恢復消費需求，首先進一步提高經濟增速，令居民收入有較大增長；其次，改善收入分配，提高低收入群體收入水平；第三，通過基建項目等政策拉動，對沖因疫情衝擊帶來的收入不確定性，增強消費者信心；最後，加快疫苗普及，也需考慮在防控和人員流動便利之間尋求權衡。

上海、北京、廣州等5市 率先開展國際消費中心城市培育建設

【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期  內需動力持穩

未有嚴重通脹威脅 財政政策應更積極

針對通脹情況，余永定等人認為，中國未面臨嚴重通脹威脅，全年CPI穩定在3%以下是沒有問題。但當前，中國應擔心的不是PPI上漲，而是PPI上漲不能轉化為CPI上漲。供應鏈下游大量行業的企業盈利承壓，對消費和投資有負面影響，或影響經濟增速。強調在穩增長和穩通脹之間，穩增長對中國更加重要。

政策方面，文章建議，財政政策應用足可用的空間、更加積極有為，不能亂花錢，但也不能一刀切。尤其要穩定基建投資增速，避免基建投資成為經濟增長的拖累因素。

此外，中央政府可以把增發國債，作為解決財政困難的主要手段。同時，貨幣政策應發揮壓低國債收益率的作用，適應性地為國債融資提供比較合意的金融市場環境，緩解、減少財政政策帶來的擠出作用。

文章總結，執行擴張性宏觀經濟政策，推動經濟的更高速增長，將為解決長期的體制性問題創造有利條件，爭取更多時間。

分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）
2021/07/15
中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）
【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 內需動力持穩
2021/07/15
【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 內需動力持穩
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
2021/07/15
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
發改委：經濟恢復仍面臨困難挑戰 不均衡問題較突出
今日
發改委：經濟恢復仍面臨困難挑戰 不均衡問題較突出
上海、北京、廣州等5市 率先開展國際消費中心城市培育建設
今日
上海、北京、廣州等5市 率先開展國際消費中心城市培育建設

你可能感興趣

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）
13:37 2021/07/15
中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）
【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 內需動力持穩
11:11 2021/07/15
【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期 內需動力持穩
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
15:49 2021/07/15
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
疫情 基建項目 就業 財政政策 貨幣政策 經濟 GDP 中國人民銀行 通脹 金融

上一篇文章

中國科技突破！全球首創 時速600公里磁浮系統明面世（有片，多圖）

下一篇文章

上海、北京、廣州等5市 率先開展國際消費中心城市培育建設
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為擬武漢建立首間芯片廠 「哈勃戰略」曝光
華為擬武漢建立首間芯片廠 「哈勃戰略」曝光
中國「保芯安」？中資傳欲買英國半導體龍頭NWF
中國「保芯安」？中資傳欲買英國半導體龍頭NWF
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
【大灣區】深圳將建設國際消費中心城市 擬對標倫敦東京　
【大灣區】深圳將建設國際消費中心城市 擬對標倫敦東京　
中美都想芯片自給自足 張忠謀這樣示警
中美都想芯片自給自足 張忠謀這樣示警
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實