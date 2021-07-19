電動車爆炸父女被火球包圍 驚慄一刻曝光（多圖，有片）

浙江杭州周日（18日）一輛電動車（電動單車）在行駛途中突然爆炸起火，事故造成三人受傷，其中年幼女童已被醫院下達三次病危通知書，起火原因暫時未明，當地精當正進一步調查事故。而閉路電視把驚慄的事發一刻記錄下來。

據新浪新聞報道，涉事杭州玉皇山路路段的閉路電視顯示，兩輛電動車在路面靠右方行駛，其中一輛突然爆炸起火，車上騎載的兩人瞬間被火球包圍。目擊者稱，駕駛電動車的應該是一家三口，父親搭載女兒共乘一輛，母親則獨自駕駛另外一輛跟在後方，父女共乘的電動車突然爆炸發出巨響，隨即起火。

據悉，當時三人外出買書，剛出門不就就發生事故。附近的保安、路人、過路的司機紛紛伸出援手，拿備用滅火筒在短時內迅速將火撲滅。

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其中一名協助滅火的保安師傅庒永之事後憶述，他聽到爆炸聲響後立即趕往路邊查看，當時起火電動車的火苗已經躥得很高。附近也躺放著另一輛電動車，一名女士正大聲呼叫救命。他一邊用滅火筒撲火，一邊叫周邊的人撥打急救和消防電話求助。消防員隨後到達現場，火勢亦得以控制。

事故發生後，三人都被送醫治療。母親表示，丈夫全身90%燒傷；即將要升讀小學二年級的女兒，全身大面積重度燒傷，在外科重症監護室留醫，醫院已三度發出病危通知。她還指出，發生事故的電動車不是雜牌貨，車輛和電池都是在有品牌的門市購買更換。目前當地公安已就事故作出調查，火災原有有待進一步核實。

電動車市政府大門爆炸1死5傷 火光衝天一刻曝光（多圖，有片）

責任編輯：易燕丹

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