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吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數

社會熱點 15:05 2021/07/19

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加拿大籍藝人、前男團exo成員吳亦凡捲入桃色醜聞，被指「誘騙少女」、「酒桌選妃」等，截止今日下午，吳亦凡的內地商務合作已全部解約。有台媒報道指，他握有16支代言，推估近2年光代言費就有1.5億元（人民幣，下同）。若品牌向他索討賠償金，可能高達2.7億。

若品牌方索賠 吳亦凡要賠多少錢？

內地網紅都美竹在微博上接連發文，指控吳亦凡誘騙包括她在內的多名女性，其中不乏未成年人。除了桃色相關，爆料還涉及吳亦凡講其他藝人壞話等。事件在微博熱點話題榜高居不下，吳亦凡形象大跌谷底，儘管他發聲否認指控（詳見此文），仍未能平息風波。

「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

值得一提是，都美竹的爆料中提到，「你（指吳亦凡）這十年已經夠精彩的了，普通人哪能賺到二三十個億。」外界不免關注此風波會造成怎樣的經濟損失。

最新進展是，截至今日下午，騰訊視頻官博發文宣布終止和吳亦凡方一切品牌層面的相關合作。至此，吳亦凡的內地商務合作已全部解約，包括韓束、雲聽app、立白、滋源、得寶、華帝、康師傅冰紅茶和騰訊視頻8家品牌。

據台媒聯合新聞網報道，經查他握有16支代言，代言費從2,000萬到1億都有傳聞，但據悉合理價格為1,000萬，推估吳亦凡近2年光代言費就撈進1.5億元。

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吳亦凡的16支代言中已有9家廠商與他切割，倘若品牌方面認為他詆毀品牌形象，執意索討代言費與翻倍的賠償金額，以每支代言3千萬計算，賠償金合計破2.7億。

責任編輯：尹航

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