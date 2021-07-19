吳亦凡形象插水品牌紛解約 他經濟損失或達這個數

加拿大籍藝人、前男團exo成員吳亦凡捲入桃色醜聞，被指「誘騙少女」、「酒桌選妃」等，多個品牌與其終止合作。有報道指，他握有16支代言，推估近2年光代言費就有1.5億元（人民幣，下同）。若品牌向他索討賠償金，可能高達2.7億。

網紅爆猛料：他誘姦多名女性

內地網紅都美竹在微博上接連發文，指控吳亦凡誘姦包括她在內的多名女性，其中不乏未成年人。都美竹聲稱吳亦凡搭慣以3招哄騙少女，首先是稱要為MV選女主角，然後選在晚上面試，表現好可安插在吳亦凡參與的電視劇演出，或和他的經紀公司簽約。

「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

第二招是從粉絲後援會中選年輕漂亮的女孩，誘騙她們參加「小型見面會」，但粉絲到酒店房間後只有吳亦凡一人在場；第三招是「通過他已經睡過的女孩相互介紹」，成功後推薦人有1萬元報酬。

若品牌方索賠 吳亦凡要賠多少錢？

除了桃色相關，爆料還涉及吳亦凡講其他藝人壞話等。事件在微博熱點話題榜高居不下，吳亦凡形象大跌谷底，儘管他發聲否認指控（詳見此文），仍未能平息風波。

值得一提是，都美竹的爆料中提到，「你（指吳亦凡）這十年已經夠精彩的了，普通人哪能賺到二三十個億。」外界不免關注此風波會造成怎樣的經濟損失。

據台媒聯合新聞網報道，經查他握有16支代言，代言費從2,000萬到1億都有傳聞，但據悉合理價格為1,000萬，推估吳亦凡近2年光代言費就撈進1.5億元。

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爆出醜聞之後，包含韓束、立白，官媒旗下的雲聽APP、滋源、康師傅冰紅茶均在微博發文表示終止合作；華帝、良品鋪子分別稱代言在去年7月、11月到期，另外Tempo德寶則說和吳亦凡的合作關係已經結束，至於騰訊視頻、樂保啤酒、手遊「王者榮耀」3家廠商尚未回應是否繼續和吳亦凡合作。

吳亦凡的16支代言中已有9家廠商與他切割，倘若品牌方面認為他詆毀品牌形象，執意索討代言費與翻倍的賠償金額，以每支代言3千萬計算，賠償金合計破2.7億。

責任編輯：尹航

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