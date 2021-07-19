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中車時速600km磁浮先進超想像  拜登也緊盯？（多圖，有片）

經濟脈搏 15:29 2021/07/19

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中車時速600km磁浮先進超想像  拜登也緊盯？

中車青島四方機車車輛股份有限公司預告，全球首套時速600公里的磁浮系統，周二（20日）青島亮相。系統實質技術如何？有待官方正式宣布，但中車去年曝光這款列車的樣辦時，可見其充滿「未來感」。而美國總統拜登早前談中美基建競爭時，只指「中國對鐵路交通系統正有一項重大新計劃」，外界曾猜測中國的磁浮列車宏圖，已引起美方的注目。

 拜登今年2月在白宮橢圓形辦公室會見記者時，向記者比較中美基建投資差異，指「中方（在基建上）正投資很多錢」，他們正投入數十億美元解決和運輸、環境與其他方面有關的一連串廣泛問題，美方必須加快步伐。

拜登特別提出，他們對軌道交通系統有一項重大的新計劃，而他們已擁有輕易以時速225英里（約362公里）行駛的鐵路交通。

拜登2月曾說 關注中國軌道新規劃

拜登所指的，顯然是現有高鐵系統以外的藍圖；如對應中國過去一兩年曝光的鐵路新技術，美方關注的很可能就是時速600公里的高速磁懸浮鐵路規劃。

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而最新消息是，中車（1766）已預告，相關技述會於周二（7月20日）曝光。

中車研發的時速600公里高速磁懸浮、新一代碳纖維列車、新一代智能地鐵列車、以及跨座式單軌列車，早在2019年12月舉行的第二屆浙江國際智慧交通產業博覽會上亮相。據悉，這四款軌道交通代表了目前全球軌道交通的最高水平，其中高速磁懸浮列車將於2021年投入技術認證。

中國經濟網當日報道，中車這款模擬「樣辦」車，車身為藍色、車頭形狀類似子彈頭；從外觀上看，其車頭比現有運行的高鐵列車更修長。

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有媒體影片反映，這款車廂內部整潔明亮，設計頗有科幻感覺，據稱座位數可根據市場需求進行調整。

中車研製中  樣辦車早前已經曝光

中車青島四方機車車輛股份有限公司高級主任研發師張志強指出，該項目於2016年7月啟動，由中國中車組織30多家企業、高校、科研院所共同攻關。

高速磁懸浮具有速度高、安全可靠、噪聲低、震動小、載客量大、耐候準點、維護量少等優點，可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

他表示，同時，由於磁懸浮的一大特點是車身懸浮在軌道上，接觸少，因此可實現30年免維護，這將大大降低維護成本。

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內地600公里時速磁浮列車成功試行 中國將邁更高速時代

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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