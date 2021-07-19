江西化工廠疑洩毒氣 村民倒地、農作物20分鐘枯乾 地方否認

內地「封面新聞」報道，江西贛江會昌縣周田鎮半崗村有村民透露，上周五（16日）縣內一間化工企業疑似發生有毒氣體洩漏，導致該村數十名村民不適，更有人當場無力倒地送院。據報，有毒氣體還導致半崗村400多畝農作物枯萎發黃，有村民形容，農作物不到20分鐘就全部枯乾。

據會昌當局表示，已經組織不適或有顧慮的56名民眾到醫院檢查，大部分無恙回家，沒有出現媒體所指「村民倒地、農作物20分鐘枯乾」現象，並將對涉事園區所有企業及周邊環境，開展全面安全排查。

婦女倒在田裡 10多人頭暈嘔吐

「封面新聞」報道，事發上周五早上，據一名半崗村村民表示，當時其正在西瓜大棚裡做農活，有刺激性氣體飄來，後來越來越臭。受不明氣體影響，該村民看到，田裡農作物不到20分鐘就全部枯乾，在田裡做事的村民中，幾位年紀比較大的婦女，或受氣體影響中毒，走不遠就倒在了田地裡。

▲ 農作物枯萎

另一名曾去往醫院檢查的村民表示，有10多人不適症狀比較嚴重，頭暈並反覆嘔吐。最嚴重的一名村民嘴巴、喉嚨處出現潰瘍；村民有的被診斷為「二氧化硫中毒」、有的被診斷為「刺激性氣體中毒」。

兩名村民都稱，村裡3個組有400多畝的農作物，都不同程度枯萎，有村民吃了部分枯萎的菜後，肚痛求醫。

▲ 有村民被診斷為「刺激性氣體中毒」

村民稱，刺鼻氣味從村子南邊的化工廠飄來，該化工廠距離上崗村的農田最近不到200米，距離房屋也只有600多米。周田鎮政府工作人員則證實，不明刺激性氣體，來自上崗村南邊的九二氟鹽化工產業基地。

多名半崗村村民表示，在7月16日不明氣體洩漏事件前後一周內，還曾見到工業園內發生兩宗小型爆炸事故，爆炸後並有黑煙冒出。報道指出，疑似洩漏刺激性氣體的企業，經營範圍為，化工產品生產、研發、銷售（不含危險化學品），目前已停工。而１６日後村內的刺鼻異味散去，沒有再次出現。

▲ 在7月16日前後，九二工業基地內曾發生事故。

縣當局：沒出現報道所指情況 民眾勿信謠

會昌縣應急管理局昨發布情況通報，稱已成立事件應急處置指揮部，開展事件調查處置各項工作。並已組織、動員自覺身體不適或對身體健康有顧慮的群眾共56名，免費到縣人民醫院檢查、觀察、就醫。經詳細檢查，未發現刺激性腐蝕性有害氣體導致的皮膚、眼、口、鼻粘膜的損傷等。少數人員臨床症狀輕微，如乏力、頭暈、嘔吐。大部分人到醫院檢查無恙後回家。截至昨午5時，有4人留院觀察。指事件沒出現媒體報道的「村民倒地、農作物20分鐘枯乾」現象。

當局表示，對周邊出現枯黃現象的農作物，進行了全面統計、造冊登記，將進行補償。而對園區所有企業及周邊環境，開展全面安全排查。目前，專家組對事件原因正調查分析。當局呼籲民眾「不信謠、不傳謠、不造謠」。

責任編輯：林佩怡

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