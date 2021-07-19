▲ 颱風查帕卡與煙花現「藤原效應」？台最新預測：靜觀一因素

颱風「煙花」撲向台灣之際，另一股颱風「查帕卡」又在廣東西部對開海域形成，令人憂慮會否形成「藤原效應」－－兩颱風互相干擾、甚至合併，令暴風路徑及強度變得更難預測。台氣象部門最新預估是，「藤原效應」出現與否，關鍵是兩颱風距離會否貼約千公里左右，但觀乎目前，兩者距離達2000公里。

台灣中央氣象局上午10時發布輕颱查帕卡生成訊息，氣象局預報員李孟軒表示，預估查帕卡未來會往廣東陸地移動，所以強度可能在接近陸地有減弱的情形，短時間不會影響台灣。

煙花與查帕卡雙颱風形成 台專家叫當心「藤原效應」

氣象局預報員陳伊秀則指，如果要有藤原效應，兩個颱風距離要在800至1000公里左右，目前烟花與查帕卡距離約2000公里，因此暫時對台灣沒有直接影響。

「藤原效應」令颱風走向更難測

至於查帕卡是否會與烟花產生藤原效應，李孟軒進一步說明，先決條件是查帕卡能維持颱風強度，再來是與烟花相對位置的距離，就會決定這兩個颱風是否會有相互牽引的作用存在，但這部分不確定性仍大。

▲ 「煙花」與「查帕卡」衛星雲圖。

李孟軒指出，目前烟花在距離台灣東方1000公里海面上，未來會比較偏西向台灣北部海面靠近，環境及水氣適合發展，有機會在明天（周二，20日）增強為中度颱風，暴風範圍也會有擴大的趨勢；預估最快21日下半天有機會發布海上警報、22日發布陸上警報。

【知識庫：香港天文台解說「藤原效應」】 「藤原效應」源於日本藤原（Fujiwhara）博士於1921至23年一系列的渦旋實驗及觀測。他發現兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿著兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。 在氣象學上，「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上。一般來說，兩個熱帶氣旋相距約12緯距（約1350公里）時便可能產生相互影響。當這效應出現時，兩熱帶氣旋會沿著軸心依逆時針方向相互旋轉。 每年夏季，西北太平洋均會有熱帶氣旋出現，而兩個熱帶氣旋同時出現的情況並非罕見。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向和速度，令預測其移動路徑難度增加。 「藤原效應」一個例子是2006年8月熱帶氣旋悟空和清松的相互影響。

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責任編輯：鄧國強

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