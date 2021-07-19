【中美角力】回應耶倫質疑對華關稅 趙立堅：貿易戰只會雙輸

美國財政部長耶倫（(Janet Yellen），對與中國的貿易協議表示懷疑，被指是拜登政府首次對此明確表態，她還警告有關關稅傷害了美國消費者。

在北京，外交部發言人趙立堅周一（19日）回應稱，中美經貿關係本質是互利共贏，打貿易戰只會帶來雙輸，冀美與中方一道努力，妥善處理兩國經貿關係中的問題。

美國拜登政府上任後，一直審視前任特朗普政府的對華貿易政策，包括對3600億美元中國進口商品徵收的關稅。

關稅傷害美國消費者

耶倫上周接受《紐約時報》訪問時，質疑對這些關稅的制定是否明智，「我個人認為，對中國徵收的關稅，沒有縝密思考過哪裡存在問題，以及什麼是美國的利益」。

她表示，關稅對美國經濟沒有幫助，「關稅是對消費者收的稅。在某些情況下，在我看來，我們這樣做傷害了美國消費者，而前政府談判達成的這類協議，並沒有真正在多個方面解決我們與中國的根本問題」。

京：貿易協議有利中美和世界 應推動落實

趙立堅周一表示，中美經貿關係本質是互利共贏，打貿易戰只會帶來雙輸。希望美方看清時代潮流，順應本國民意，本著相互尊重、平等協商的精神，與中方一道努力，妥善處理兩國經貿關係中的問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

據中國商務部上周表示，中美第一階段貿易協議有利中國、美國和世界。中方一直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

《紐約時報》引述兩名參與過中國政策制定的人士說，中國官員會在取消關稅方面，歡迎美國採取任何單方措施，但中國不願將停止工業補貼，作為達成關稅協議的交換條件。

報道指出，中國尋求在技術上的自力更生，並通過政府向國內電動汽車、商用飛機、半導體和其他產品製造商提供幫助。知情人士稱，對這些政策邊際調整或有可能，但中國不願意放棄自己追求的目標。

彭博指出，由於沒有跡象表明，美國何時會完成對華政策的審查，今年能否確定該項貿易協議的命運，仍然未知。此外，雙方每6個月就貿易協議舉行定期會談，亦未有進行。

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責任編輯：林佩怡

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