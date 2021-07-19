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譚德塞籲疫源調查2.0  趙立堅罕說：世衛與中方立場不符

國情動向 17:45 2021/07/19

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譚德塞籲疫源調查2.0  趙立堅罕說：世衛與中方立場不符

世界衛生組織日前提議，對中國展開第二階段新冠病毒起源調查，包括派人到武漢的實驗室實地查看，世衛總幹事譚德塞更說，「我們要求中國公開透明，加以配合」。中國外交部新聞發言人趙立堅回應，世衛組織秘書處提出的第二階段溯源工作計劃，同中方及很多國家在溯源問題上的立場不符。

趙立堅指出，在7月16日世衛組織成員國通報會上，中國和不少國家已經就此闡述了主張和看法。

他首先表示，第73屆世衛大會決議明確要求，世衛組織總幹事繼續與成員國密切合作，查找病毒的動物源頭和向人類的傳播途徑，下階段溯源工作應當符合這一規定，由成員國主導，希望世衛組織同成員國充分溝通協商，廣泛聽取並採納各方意見建議，同時保證工作計劃的起草過程公開透明。

譚德塞罕籲中方交疫情初期資料  京剛促勿政治化

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趙立堅進一步解釋，其次，此前世衛組織國際專家和中國專家組成的聯合溯源專家組，在中國開展了為期28天的聯合研究，3月30日，世衛組織正式發布聯合研究報告，得出了明確結論，並提出了下階段全球溯源工作的科學建議，包括「實驗室泄漏極不可能」、「全球更廣範圍內繼續尋找可能的早期病例」、「進一步了解冷鏈及冷凍食品在病毒傳播過程中的作用」等。

趙立堅：疫源調查應由成員國主導

他強調，這份報告的結論和建議應當得到尊重和維護，並且充分反映在下階段溯源工作中，日前54個國家致函世衛組織總幹事也都強調了這一點。

反擊美方反覆提疫源議題 趙立堅籲對美啟動3大調查

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他最後直言，溯源是嚴肅的科學問題，應由全球科學家合作開展，「我們對當前個別國家將溯源問題政治化的做法感到擔憂，希望世衛組織秉持科學、專業、客觀精神，同國際社會一道，共同維護溯源研究的科學性和嚴肅性，共同抵制將溯源問題。

世衛組織日前提議，要再派專家組前往中國展開第二階段的新冠病毒溯源調查，其中包括對武漢實驗室和海鮮市場的調查。

譚德塞：第一階段調查沒得到一些數據

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）16日向世衛組織的成員國提出了這一計劃。前一天，他表示，第一階段的調查因為沒有得到中國疫情爆發後的頭幾天的原始數據，因而受到了影響。

在第二階段的調查中，譚德塞說，調查範圍應當擴大到人類、野生動物和武漢的動物市場。此外，他說，調查對像還應該包括武漢地區在2019年12月確認的最早的一批病例和相關實驗室以及研究機構。

【中美角力】美媒揭內幕：特朗普懶理沒證據  咬定「實驗室洩毒」

【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操

責任編輯：鄧國強

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