美「民用版C-130」抵台惹猜測 疑以運「包裹」之名降落

美方一架編號N3755P的L-100-30運輸機今日（19日）中午降落台灣桃園機場，多間台媒相信，今次是載運美國在台協會（AIT）的相關貨物，但具體內容並未有透露。

此前，大陸國防部新聞發言人吳謙，曾對7月15日美國軍機降台一事回應指，任何外軍飛機降落中方領土都必須經中國人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖中方領空的行為，都將引發嚴重後果。

再有美軍機運抵台運包裹

據聯合新聞網報道，這架編號N3755P運輸機是從菲律賓馬尼拉起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放在615接駁停機坪。地勤作業由長榮航勤人員支援，卸載一些裝在木箱裡的貨品，也有裝載在紅色帆布袋子裡的，貨品內容暫未清楚。運輸機地停約1小時候離開飛往泰國曼谷。而航班由AIT名義申請，更商借機場堆高機進行裝卸，顯見貨品為數不少。

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這架L-100-30運輸機機身上沒有美軍塗裝，但由於它的外觀與C-130軍機相似，又被稱為「C-130民用版」。另外報道指，該機隸屬美國中情局（CIA）合約商，專責運送美國政府的物品，所以今次抵台，相信是交付「包裹」給AIT。

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與上周四（15日）降落松山機場的C-146A行政專機不同，L-100-30沒有武器配備，嚴格來說稱不上為「軍機」。

洛克希德L-100-30屬C-130軍用飛機的商業版本，有效載荷能力為 5萬1000磅(約2萬3133公斤)，飛行速度為354英里/小時(約570公里/小時)。它配備內置處理系統、坡道設施和推力反向器，使飛機可以在沒有機場地勤支援的情況下運行，更成為將貨物運輸到偏遠和偏遠目的地的理想選擇。此外，它還能夠在短跑道(STOL)和崎嶇地形上起飛和降落。

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近日，美國軍機多次無預警抵台。在6月6日，美國三名國會參議員搭乘美國空軍一架現役C-17A戰略運輸機抵達台，進行三小時過境式訪問。7月15日再有C-146A行政專機降落台北松山機場。北京方面，對此表示強烈反對。

國防部：立即停止冒險挑釁行徑

吳謙重申，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落中方領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖中方領空的行為，都將引發嚴重後果。

他還正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。中國人民解放軍會保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

責任編輯：易燕丹

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