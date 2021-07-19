美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人

彭博社報道，美國、英國及盟友，指摘中國國家安全部支持的全球網絡黑客攻擊行動，並正式將早前針對微軟旗下Exchange伺服器的黑客攻擊歸咎於與中國政府有關聯的黑客。

報道指，將網絡攻擊歸咎於中國的國家和組織還包括澳洲、加拿大、新西蘭、日本和北約。路透社指，此舉將開闢西方與中國之間一個新的緊張領域。中國官員此前表示，中國也是黑客攻擊的受害國，堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊。

白宮：將採取進一步行動反制

美國及一些盟友周一宣布，中國政府是針對公共和私人實體的一系列惡意勒索軟件、數據竊取和網絡間諜攻擊活動的主謀，其中包括微軟旗下Exchange受到的網絡攻擊。

白宮在聲明指，美方長期關注中國在網絡領域的不負責任及破壞穩定的行為，因此決定與盟友及夥伴披露中方惡意網絡活動的更多詳情，並採取進一步行動反制。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）在一份聲明中提到，「中國政府必須結束這種系統性的網絡破壞行為，否則就會被追究責任。」

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）稱，這些網絡攻擊是從中國實施的，「使我們的政府機構和私人企業蒙受了安全風險和嚴重經濟損失。」根據歐盟周一發布的聲明，這些網絡攻擊活動與黑客組織「APT40」和「APT31」有關。

另外，美國司法部周一表示，4名中國公民被控在2011年至2018年期間，針對美國及其他國家的幾十間公司、大學與政府機構，進行黑客活動。涉案黑客活動的重點，是取得有利於中國企業及業務的信息，包括研究與開發技術的流程。

責任編輯：蒯宇澄

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