  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (一) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人

國情動向 21:17 2021/07/19

分享：

彭博社報道，美國、英國及盟友，指摘中國國家安全部支持的全球網絡黑客攻擊行動，並正式將早前針對微軟旗下Exchange伺服器的黑客攻擊歸咎於與中國政府有關聯的黑客。

報道指，將網絡攻擊歸咎於中國的國家和組織還包括澳洲、加拿大、新西蘭、日本和北約。路透社指，此舉將開闢西方與中國之間一個新的緊張領域。中國官員此前表示，中國也是黑客攻擊的受害國，堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊。

白宮：將採取進一步行動反制

美國及一些盟友周一宣布，中國政府是針對公共和私人實體的一系列惡意勒索軟件、數據竊取和網絡間諜攻擊活動的主謀，其中包括微軟旗下Exchange受到的網絡攻擊。

白宮在聲明指，美方長期關注中國在網絡領域的不負責任及破壞穩定的行為，因此決定與盟友及夥伴披露中方惡意網絡活動的更多詳情，並採取進一步行動反制。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）在一份聲明中提到，「中國政府必須結束這種系統性的網絡破壞行為，否則就會被追究責任。」

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）稱，這些網絡攻擊是從中國實施的，「使我們的政府機構和私人企業蒙受了安全風險和嚴重經濟損失。」根據歐盟周一發布的聲明，這些網絡攻擊活動與黑客組織「APT40」和「APT31」有關。

另外，美國司法部周一表示，4名中國公民被控在2011年至2018年期間，針對美國及其他國家的幾十間公司、大學與政府機構，進行黑客活動。涉案黑客活動的重點，是取得有利於中國企業及業務的信息，包括研究與開發技術的流程。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

外交 北約 經濟 美國司法部 新西蘭 加拿大 英國 澳洲 歐盟 日本

下一篇文章

環時發動聯署 逾70萬內地民眾促查美軍病毒所（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美阻ASML售中國EUV光刻機 圖遏芯片自給自足戰略
美阻ASML售中國EUV光刻機 圖遏芯片自給自足戰略
環時發動聯署 逾70萬內地民眾促查美軍病毒所（第二版）
環時發動聯署 逾70萬內地民眾促查美軍病毒所（第二版）
【中國太空站】太空人30天生活細節 要定時看這個電視節目
【中國太空站】太空人30天生活細節 要定時看這個電視節目
拜登政府「80後」中國通智囊出書 籲美國學習這一套
拜登政府「80後」中國通智囊出書 籲美國學習這一套
美國澳洲11國「護身軍刀」練兵 解放軍傳首派2艦緊盯
美國澳洲11國「護身軍刀」練兵 解放軍傳首派2艦緊盯
解放軍未來精銳？智能機械鯊魚性能首曝光（多圖）
解放軍未來精銳？智能機械鯊魚性能首曝光（多圖）