中方密集反駁美歐北約指控 稱「中國是網攻主要受害國之一」（第二版）

美國及歐盟、北約等周一（19日）先後發表聲明，指控中國發動網絡間諜行動。中國駐外使館密集反駁，據報駐美國大使館斥責有關指控不負責任、惡意且沒證據，強調中國政府和相關人員從未從事網絡攻擊或網絡盜竊。中國駐歐盟使團發言人亦稱，歐盟和北約的聲明缺乏任何事實和證據，充滿了臆測和無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並稱「中國是網絡攻擊的主要受害國之一」。

13：15 新增中國多個駐外使館回應

美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人

內地「觀察者網」引述，中國駐美國大使館發言人敦促美方立即停止「黑客帝國'活動，停止非法損害別國利益和安全」。又稱美國的盟友要記得，美國機構一直在對外國政府、機構、企業、大學和個人，進行大規模、有組織、不加選擇的網絡入侵、監視和監控活動，包括對其盟友。

中國駐歐盟使團發言人也批評，個別西方國家長期藉自身技術優勢，對世界進行大規模、無差別竊聽竊密，盟友也不放過，卻自詡為網絡安全衛士，在網絡安全領域操縱指揮盟友、製造小團體屢屢對其他國家抹黑攻擊，充分暴露其雙重標準和虛偽面目。

聲明表示，中國是網絡安全的堅定維護者，始終堅決反對並依法打擊在中國境內或利用中國網絡設施發起的網絡攻擊。又指中國是網絡攻擊的主要受害國之一。而網絡安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。政治化、污名化的做法無助解決網絡安全問題，反會削弱各國間互信，影響各國在該領域的正常合作。

挪威稱議會網攻來自中國 中方促提供證據

另外，中國駐英國使館發言人回應英方有關網絡攻擊的言論，指 英方對中國有關的指責完全是無中生有、蓄意污衊。 中方對此強烈不滿、堅決反對，並要求英方立即停止這種人云亦云的、針對中國的無端指責。此外， 中國駐新西蘭使館發言人稱， 新方指責毫無任何根據，極不負責任， 中方已向新方提出嚴正交涉。

對於 挪威宣稱3月議會網絡攻擊來自中國， 中國駐挪威使館聲明稱， 在確定相關事件時應基於證據，已要求挪威方面提供有關證據，中方願意在尊重事實的基礎上同各方合作，依法查處並共同打擊網絡安全違法行為。聲明並提到，一些西方國家和組織，突然就網絡安全問題密集發聲，矛頭指向中方， 不得不令人懷疑是否是一場相互串通的政治操弄 。

責任編輯：林佩怡

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