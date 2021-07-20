解密中國新冠滅活疫苗「兵工廠」 三重門看守病毒

國藥集團新冠滅活疫苗生產的三期車間建成投產，年產能可達30億劑。或許人們會想象出成片的廠房，但新冠疫苗最大「兵工廠」的佔地只是一個長60米、寬60米的正方形。滅活疫苗需要海量培養病毒，自然對安全等級有高要求。

三重門確保病毒高濃度培養萬無一失

據內媒《科技日報》報道，在新冠疫苗最大「兵工廠」的核心區域，數十個國產的300升籃式反應器內，優選出來的新冠病毒疫苗株正在優渥的環境中旺盛生長。數十個儀表嚴密監控著內部的溫度、濕度、二氧化碳濃度等，在調控內環境的同時，幾十個閥門還要保障病毒絕不泄漏。

如果閥門是看守病毒的第一道門，那反應器腳下的黃線和與黃線聯動的「機器人」守衛則是第二道門。

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國藥集團中國生物北京生物製品研究所（以下簡稱北生所）總經理王輝介紹，「一滴菌液也會被立即探測到，這條黃顏色的線是由特殊材質做成，一滴液體即可觸動報警，旁邊的小機器會立即噴出泡騰式的殺毒液體，周圍幾米內的病毒都會失活。」

看守病毒的第三道門，是整個高生物等級生產車間的密閉性和負壓環境。除了在超P3的環境中，生產人員對新冠病毒的培養情況進行檢測時能接觸到病毒，幾乎所有流程中，病毒都是在密閉的自循環系統中。

三道防線，確保新冠病毒高濃度培養萬無一失，其安全性通過了6個部委聯合進行的生物安全檢查。

責任編輯：尹航

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