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上海領跑中國上半年居民可支配收入 首破4萬元大關

經濟脈搏 11:57 2021/07/20

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國家統計局網站昨日（19日）公布了31個省份上半年居民可支配收入情況。資料顯示，有7個省超過2萬元（人民幣，下同）大關。其中最高的是上海，上半年上海居民人均可支配收入首次突破4萬元大關，以40,357元領跑。

據第一財經報道，7月15日，國家統計局發佈的資料顯示，上半年，全國居民人均可支配收入17642元，按年名義增長12.6%，主要受到去年上半年低基數的影響，兩年平均增長7.4%，比首季加快0.4個百分點；扣除價格因素按年實際增長12%，兩年平均增長5.2%，略低於經濟增速，基本同步。

10省份人均可支配收入超全國水平

分省份來看，有10個省市上半年居民人均可支配收入高於全國水準，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、遼寧和重慶，其中前7名的省份人均可支配收入超過2萬元。

上半年上海人均可支配收入首次突破4萬元大關，以40,357元領跑，是上半年唯一一個突破4萬元大關的省份。北京以38,138元緊隨其後，其餘省份與上海、北京均有較大的差距。

上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率位居前兩位。去年上海城鎮化率已達89.3%，北京87.5%。同時，上海和北京作為強一線城市，也是全國中心城市，這兩地的現代服務業最為發達。

近年內地收入最高的3個行業，分別是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業。而這3個行業最為集中的地方就是在上海和北京。因此兩地的整體收入水準也比較高。

北京、浙江人均可支配收入超3萬

另外，在北京、上海之後，浙江上半年居民人均可支配收入，首次突破3萬大關，以30,998元位居第三，比其後的江蘇、天津、廣東高出不少，領先優勢明顯。杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺分析，浙江城鄉收入差距小，區域發展較為均衡。浙江是以民營經濟為主導，藏富於民，很多縣都形成各自特色的產業集群，各自都有鮮明的主導集群，各個縣市發展的動力比較強勁。

上海最能花

消費方面，上半年，全國居民人均消費支出11471元，比上年同期名義增長18.0%，扣除價格因素，實際增長17.4%，比2019年上半年增長11.0%。

與全國水準相比，上海、北京、浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖北9省份人均消費超全國平均水準。

具體來看，上海、北京人均消費均超2萬元。其中上海最能花，人均消費23644元；北京緊隨其後，人均消費21564元。

食品煙酒占比最高、教育文化娛樂消費增長最快

居民消費支出包括食品煙酒、衣著、教育文化等方面。據統計，上半年，全國居民人均消費支出中，食品煙酒消費人均花銷最大，達3536元；占比最高，為30.8%。

在人均消費支出增速方面，教育文化娛樂消費的增長最快，增速68.5%；遙遙領先於其他支出類別。

今年首季度居民收入排名 上海最高 廣東五強不入

內地40重點城市人均收入：7地超6萬元 長三角最富裕

責任編輯：李冰琪

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