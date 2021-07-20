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吳亦凡代言幾乎全軍覆沒 LV表態暫停合作（第二版）

社會熱點 15:54 2021/07/20

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吳亦凡國內外代言被撤 LV表態暫停合作

內地藝人吳亦凡近日捲入桃色風波。網紅都美竹在微博接連發文，指控他「誘騙少女」、「酒桌選妃」等。雖然吳亦凡隨後發聲明澄清，但仍難阻網絡輿論持續發酵，人氣跌落谷底，簽約的多個品牌相繼表態與他切割。

據內地傳媒報道，除路易威登（Louis Vuitton）暫停合作關係外，吳亦凡已無任何代言。

（文末更新蘭蔻、巴黎歐萊雅官方聲明）

吳亦凡微博粉絲逾5000萬，屬內地娛樂圈「頂級流量」，代言的品牌涵蓋多個領域，從美妝、遊戲，到零食、廚衛用品都有。他更是時尚寵兒，2016年起擔任寶格麗（BVLGARI）代言人，2018年成為路易威登（Louis Vuitton）全球代言人，還手握蘭蔻（Lancôme）、巴黎歐萊雅（L’Oréal Paris ）男士、保時捷（Porsche）中國的代言。

國際品牌跟上 與吳亦凡切割

在吳亦凡涉嫌桃色糾紛後，內地品牌切割最為果斷。美妝品牌韓束最先發出解約聲明，據界面新聞消息，截至周一（19日）下午，吳亦凡的內地商務合作已全部解約。

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國際精品品牌在昨晚也紛紛公開表態，保時捷於晚上9時許在微博發文宣布：「保時捷中國決定從即日起終止與吳亦凡先生『保時捷中國賽車運動代言人』的合作關係。」寶格麗則在今日（20日）凌晨發文指，決定從即日起終止與吳亦凡的合作關係。

吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數

「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

路易威登在微博聲明稱，「高度重視此次針對吳亦凡先生的指控，並已暫停與吳亦凡先生之合作關係，直至司法調查結果公佈」。由於品牌方表示「暫停」合作，而非直接解約，內地網民就此作出負面批評。

網友這樣說：

這是維護到底了
頭一次聽說暫停的，LV真愛了
是等著給吳亦凡訂製2021新款囚服？
LV怎麼想的，就算法律不制裁也是一個道德敗壞的人啊

蘭蔻官方20日中午發聲明指，與吳亦凡的合約已於今年6月到期，所有相關宣傳工作均已終止。同日下午，巴黎萊雅男士發微博，稱已終止與吳亦凡的一切合作。至此，吳亦凡所代言的品牌已幾乎與其解約。

責任編輯：易燕丹

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