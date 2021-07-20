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【中美角力】美防長本周訪東南亞 強調對印太承諾

國情動向 11:44 2021/07/20

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美國國防部宣布，防長奧斯汀（Lloyd Austin）周五（25日）將出發前往新加坡、越南和菲律賓訪問，據報這是拜登政府首次有高級官員訪問東南亞，將強調對印太地區的承諾。

美國國防部長奧斯汀

國防部發言人柯比（John Kirby）表示，奧斯汀的出訪，展現拜登政府對東南亞和東盟的重視，以其作為印太架構不可或缺的部分。奧斯汀此行將強調美國對該地區的承諾，以及維護該地區以規則為基礎的國際秩序，和促進東盟中心地位。

就應對中國 尋求統一立場

《日經亞洲評論》指出，隨著北京希望擴大影響力，南海緊張局勢升溫，華府希望與區內國家合作，在應對中國政策上採取統一態度。中國外交部曾表示，不應搞針對第三方的「小圈子」。

另外，美國副國務卿謝爾曼正在訪問亞洲，對於最後會否訪問中國，美國國務院發言人普萊斯未有正面回應，重申美方準備好在合適時機與中方進行面對面的外交。

普萊斯又稱，美中外交會晤取決於是否符合美國利益，以及是否具意義及建設性，美方一直尋求與中方官員往來的機會，包括資深官員層級，並以負責任方式處理兩國關係。

此前有傳謝爾曼本月訪華，但其亞洲行程不包括中國。據報北京拒絕她與副外長樂玉成會面後，美國終止其往天津的計劃。美國國務院高級官員上周表示，謝爾曼仍有訪問中國的餘地，正與中國商討安排。

美副國務卿訪華變數大？她赴日韓蒙聲明藏玄機（第二版）

傳美副卿謝爾曼7月底訪華 為拜登習近平會面鋪路？（第二版）

責任編輯：林佩怡

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