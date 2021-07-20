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制衡中國？法國將組南太平洋海岸警衛隊網絡 抗非法捕魚

國情動向 12:42 2021/07/20

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（19日）表示，將與南太平洋國家合作，建立「南太平洋海岸警衛隊網絡」，以對抗「掠奪性」行為。一名顧問指出，此舉意在打擊非法捕魚。

路透報道指出，美國盟友包括法國、日本、澳洲和新西蘭等，正積極擴大在太平洋的活動，以制衡中國的影響力。而太平洋島國雖然陸地面積很小，但掌控大片資源豐富的海洋，其專屬經濟區在美洲及亞洲間形成強大的海上邊界。

對抗掠奪性行為 馬克龍未提中國

不過，馬克龍在談話中沒有提到中國。當被問及該政策是否針對中國時，一名法國總統顧問表示，該政策針對的是「在很大程度上是由於私人行為者」的非法捕魚。

馬克龍

馬克龍與澳洲、馬紹爾群島、巴布亞新幾內亞領袖，和新紐西蘭和其他太平洋島國代表視像會議。稱，「為了更好應對我們都深受其害的掠奪性思維，我想加強我們在南太平洋的海上合作」。

他表示，將建立南太平洋海岸警衛隊網絡，有三個主要目標，分別是訊息分享、行動合作及訓練。

報道指出，因中國近海的魚量越來越少，無論是私人船或商業漁船，為了增加漁獲，中國漁船已大幅擴張其捕撈海域到東南亞水域。

去年底，美國政府報告曾指控中國非法捕魚，遭中國外交部駛斥，強調中國是負責任的漁業國家，建立了完善的遠洋漁業管理制度，執行全球最嚴的漁船船位監測管理措施，並在東南太平洋和西南大西洋的公海海域，實施自主休漁。

美擬重演冷戰劇本  組太平洋特遣隊針對中國

中國擬重修太平洋島國廢棄機場 位置或捏住美國咽喉

責任編輯：林佩怡

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