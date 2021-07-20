全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）

內地官媒報道，由中國中車承擔研製、具有完全自主知識產權的中國時速600公里高速磁浮交通系統，今日（20日）在青島成功下線，是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，標誌中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。

時速600公里高速磁浮，是當前可實現的速度最快的地面交通工具，亦是1500公里運程範圍內，最快捷的交通模式。作為國際尖端技術，高速磁浮是世界軌道交通領域的一大「制高點」，是全球交通科技競爭的戰略高地。

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中國科技突破！全球首創 時速600公里磁浮系統明面世

安全可靠 編組靈活

據高速磁浮項目技術總師、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，此次下線的高速磁浮，採用成熟可靠的常導技術，其基本原理，是利用電磁吸力使列車懸浮於軌道，實現無接觸運行。具有高效快捷、安全可靠、運能強大、編組靈活、準點舒適、維護便利、綠色環保等技術優勢。

據了解，中國該系統採用「車抱軌」的運行結構，安全等級高，空間寬敞，乘坐舒適。單節載客量可超百人，並可在2到10輛範圍內靈活編組，滿足不同載客量需求。行駛中不與軌道接觸，無輪軌磨耗，維護量少，大修周期長，全壽命週期經濟性好。

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歷時5年 攻克關鍵核心技術

新華社報道指出，該高速磁浮交通系統成功攻克關鍵核心技術，系統解決了速度提升、複雜環境適應性、核心系統國產化等難題，實現了系統集成、車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道等成套工程化技術的重大突破。

該項目於2016年10月啟動，2019年研製出試驗樣車，去年6月在上海同濟大學試驗線上成功試跑，經過系統優化確定最終技術方案，於今年1月研製出成套系統，並開始6個月的聯調聯試。至此，歷時5年攻關，時速600公里高速磁浮交通系統正式下線。目前該系統已完成集成和系統聯調，5輛編組列車在廠內調試線上實現整列穩定懸浮和動態運行，各項功能性能良好。

分析認為，未來通過高速磁浮示範工程建設，進行時速600公里線路運行等相關工作，可以推動該技術的持續創新和產業化落地，拉動中國高端裝備製造升級，和戰略新興產業發展。

責任編輯：林佩怡

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