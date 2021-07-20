人行：支持上海在人民幣可自由使用方面 先行先試

中國人民銀行研究局局長王信周二（20日）表示，人行支持上海進一步完善金融市場體系、產品體系、機構體系和金融基礎設施體系，強化全球金融資源的配置功能，同時支持上海在人民幣可自由使用方面先行先試。

王信在國新辦記者會上並稱，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅和展業3原則的要求下，進一步便利企業貿易投資資金的進出，探索臨港新片區內資本自由流入流出和自由兌換，助力上海成為新發展格局下，聯通國際市場和國內市場的重要樞紐和橋樑。

將成人民幣資產配置中心

王信指出，隨著全球配置人民幣資產需求的逐步增加，將衍生對人民幣資產的風險管理、法治環境、人才供給等一系列訴求，在此過程中，上海將成為人民幣資產的配置中心、風險管理中心、金融科技中心、優質營商環境示範中心和金融人才中心，上海國際金融中心的競爭力會更進一步凸顯。

另外，對於上海的改革、開放任務，國家發改委副主任叢亮表示，有關支持措施不是要在浦東形成「政策窪地」，而是按照能放盡放並管好的原則，賦予浦東更大的改革發展權，目的是構築高水平改革開放的強力「助推器」。

中共中央和國務院上周發布意見，在金融方面，支持浦東發展人民幣離岸交易、跨境貿易結算和海外融資服務；進一步加大金融開放力度，支持浦東率先探索資本項目可兌換的實施路徑。

意見又提到，支持在浦東設立國際金融資產交易平台，試點允許合格境外機構投資者使用人民幣參與科創板股票發行交易；研究在全證券市場穩步實施以信息披露為核心的註冊制，在科創板引入做市商制度。

中央推浦東引領區27條：研推人民幣外匯期貨交易

責任編輯：林佩怡

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