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【東京奧運】中國代表團00後大盤點 最小是14歲（多圖）

社會熱點 14:39 2021/07/20

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【東京奧運】中國代表團00後大盤點 最小是14歲（多圖）

東京奧運3日後開幕，本屆中國代表團中，有李盈瑩、王簡嘉禾、孫穎莎等許多00後，年齡最小的全紅嬋年僅14歲。而2000年出生的楊倩，作為00後將衝擊東京奧運首金。

李盈瑩，2000年出生，女排隊員，身高192cm，司職主攻位置，獲2019年女排世界杯冠軍、2018年雅加達亞運會冠軍。

孫穎莎，2000年出生，乒乓球運動員，獲2019國際乒聯世界乒乓球錦標賽女雙冠軍、2019亞洲乒乓球錦標賽女單冠軍。

嚴海濱，2003年出生，田徑運動員，獲2021年全國田徑錦標賽暨全運會資格賽男子200米冠軍、2020年全國田徑錦標賽男子200米亞軍。

王簡嘉禾，2002年出生，游泳運動員，獲2018國際泳聯短池游泳世界錦標賽女子800米自由泳冠軍、2018雅加達亞運會獲女子1500米自由泳等4個項目的冠軍。

李冰潔，2002年出生，游泳運動員，獲2021年全國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽女子400米自由泳冠軍、2017年世界游泳錦標賽女子800米自由泳亞軍，刷新亞洲記錄。

王宗源，2001年出生，跳水運動員，獲2019年國際泳聯世錦賽跳水男子一米板冠軍、第七屆世界軍人運動會男子雙人三米板冠軍。

楊倩，2000年出生，射擊運動員，獲2020年全國射擊冠軍賽混合團體賽冠軍、女子氣步槍60發個人冠軍、2019年第十四屆亞洲射擊錦標賽女子氣步槍60發個人冠軍。

宋懿齡，2001年出生，攀岩運動員，獲2019年速度攀岩世界杯年度總冠軍、2018雅加達亞運會攀岩項目女子速度接力比賽季軍。

管晨辰，2004年出生，體操運動員，獲2020年中國體操全國錦標賽女子平衡木冠軍、2018年全國體操錦標賽暨十八屆亞運會選拔賽個人平衡木亞軍。

孫佳俊，2000年出生，游泳運動員，獲2018年第三屆夏季青年奧林匹克運動會游泳男子100米蛙泳冠軍。

全紅嬋，2007年出生，跳水運動員，獲2021年全國跳水冠軍賽暨東京奧運會選拔賽全運會跳水資格賽女子10米台冠軍。

李緣，2000年出生，籃球運動員，獲2018年雅加達亞運會女籃冠軍。

責任編輯：尹航

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