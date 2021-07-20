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【東京奧運】台選手坐經濟艙 官員卻坐商務艙惹議

社會熱點 15:47 2021/07/20

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台灣奧運選手昨日（19日）出發到東京，被安排乘坐經濟艙，但隨行官員則乘坐商務艙，引發各界批評。台灣的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌就事件致歉。

台灣羽毛球「一姐」戴資穎昨日台灣代表團出征，上機才得知搭乘的是經濟艙，她在社媒體Instagram發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。父親戴楠凱也表示，每個人體質及搭乘交通工具習慣不一樣，「被騙的感覺很不舒服」。

據了解，以往選手出賽都獲安排坐商務艙，但今次就要坐經濟艙。至於隊醫、總教練、代表團團長及體育署官員等36人，就獲安排乘坐商務艙。事件引發台灣各界批評，負責體育事務的教育部召開記者會，鞠躬致歉。

戴資穎貼出乘坐經濟艙照片

稱因防疫需要 安排經濟艙

據中央社報道，教育部長潘文忠、體育署長張少熙昨晚臨時召開線上記者會，潘文忠坦言，基於防疫需要，而選擇空間較大的經濟艙，但未考量、瞭解選手身體狀況，座位安排上確實思慮不周。他認為，應充分溝通和慎重安排，既考量防疫，也能達成原先目標。

在主代表團抵日後，後續還有3梯次代表隊將啟程，張少熙承諾，均已安排搭乘商務艙；所有選手、教練回程的機位，都已安排好商務艙座位。

潘文忠表示，奧運結束後將就本屆奧運籌備規劃進行相關檢討，並向行政院提出檢討報告。

相關事件道歉記者會

蔡英文、蘇貞昌致歉 將追責

蔡英文在社交網站發文，指安排不夠細心及貼心。她曾承諾過參加重要國際賽事選手及教練要以乘搭商務艙為原則，對於因防疫要求而改變做法，未有充分說明情況表達歉意。蘇貞昌亦向所有選手致歉，表明在奧運結束後，會請教育部提出檢討報告，「追究該追究的責任」。

據悉，台灣隊今年東京奧運取得68張入場券，除去棒球和壘球等團隊競賽後，是史上最多人出賽的一屆。

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