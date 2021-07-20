【東京奧運】這些國家代表團 接種中國新冠疫苗
距離東京奧運開幕還有三日，但持續傳出有奧運選手確診新冠肺炎的消息，惹外界關注是否需要加強防疫措施。除定期核酸檢測，接種新冠疫苗亦是有效措施。當中，中國體育代表團成員的疫苗接種率達99.61%。另外，多國運動員及隨行人員也在啟程參加奧運前，接種新冠疫苗，菲律賓、烏克蘭更選擇接種中國科興疫苗。
國際奧委會已明確，疫苗接種屬於自願性質，並非強制義務和參加奧運會的必要條件，但鼓勵參加東京奧運會的相關人員接種新冠疫苗。而主席巴赫（Thomas Bach）此前曾發公開信，表示奧委會已確定84%的國家和地區奧運代表團成員將接種新冠疫苗。
菲律賓、烏克蘭代表團 啟程前打科興疫苗
綜合新華社及外媒報道，各國政府已優先為參與東京奧運的選手提供疫苗接種。當中，南韓早於4月就為931名奧運代表團成員，分別安排接種輝瑞或阿斯利康疫苗。澳洲、新西蘭也先後宣佈，將奧運選手列入優先接種名單，讓他們啟程前完成接種。德國奧委會（DOSB）7月16日亦指出，超過90%德國選手已經接種新冠疫苗。
據《中國紀檢監察報》報道，菲律賓代表團啟程前，菲律賓奧委會為備戰東京奧運的運動員統一接種中國科興疫苗，包括獲得東京奧運會參賽資格的運動員，及將要參加越南舉行的第31屆東南亞運動會的選手。據統計，至少700人完成接種。
另外，烏克蘭政府亦安排參加東京奧運及殘奧的代表團成員，優先接種當地接收的首批科興疫苗。當中涉及750名運動員和教練員，共約1500劑次。
此前，巴赫向奧運會所有相關人員發公開信表示，國際奧委會已確認84%國家或地區的奧委會代表團成員將接種疫苗；國際奧委會團隊（包括委員及工作人員）則有近100%的成員已接種疫苗或免疫；而媒體及記者也有大約70%至80%將接種疫苗。
中國將向多個大型國際運動會提供疫苗
巴赫在國際奧委會第137次全會上表示，中國奧委會將向參加東京奧運、殘奧和北京冬奧、冬殘奧的運動員提供新冠疫苗。中國提供的疫苗將通過兩種方式提供給需要的人，一種是通過國際夥伴的合作，另一種是直接送達與中國簽訂了疫苗合作的國家和地區。
據統計，中國目前已向全球100多個國家和國際組織，提供逾5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。
責任編輯：易燕丹
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