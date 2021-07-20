【東京奧運】這些國家代表團 接種中國新冠疫苗

距離東京奧運開幕還有三日，但持續傳出有奧運選手確診新冠肺炎的消息，惹外界關注是否需要加強防疫措施。除定期核酸檢測，接種新冠疫苗亦是有效措施。當中，中國體育代表團成員的疫苗接種率達99.61%。另外，多國運動員及隨行人員也在啟程參加奧運前，接種新冠疫苗，菲律賓、烏克蘭更選擇接種中國科興疫苗。

國際奧委會已明確，疫苗接種屬於自願性質，並非強制義務和參加奧運會的必要條件，但鼓勵參加東京奧運會的相關人員接種新冠疫苗。而主席巴赫（Thomas Bach）此前曾發公開信，表示奧委會已確定84%的國家和地區奧運代表團成員將接種新冠疫苗。

菲律賓、烏克蘭代表團 啟程前打科興疫苗

綜合新華社及外媒報道，各國政府已優先為參與東京奧運的選手提供疫苗接種。當中，南韓早於4月就為931名奧運代表團成員，分別安排接種輝瑞或阿斯利康疫苗。澳洲、新西蘭也先後宣佈，將奧運選手列入優先接種名單，讓他們啟程前完成接種。德國奧委會（DOSB）7月16日亦指出，超過90%德國選手已經接種新冠疫苗。

據《中國紀檢監察報》報道，菲律賓代表團啟程前，菲律賓奧委會為備戰東京奧運的運動員統一接種中國科興疫苗，包括獲得東京奧運會參賽資格的運動員，及將要參加越南舉行的第31屆東南亞運動會的選手。據統計，至少700人完成接種。

▲ 菲律賓奧委會安排備戰東京奧運會的運動員統一接種中國科興新冠疫苗。

另外，烏克蘭政府亦安排參加東京奧運及殘奧的代表團成員，優先接種當地接收的首批科興疫苗。當中涉及750名運動員和教練員，共約1500劑次。

此前，巴赫向奧運會所有相關人員發公開信表示，國際奧委會已確認84%國家或地區的奧委會代表團成員將接種疫苗；國際奧委會團隊（包括委員及工作人員）則有近100%的成員已接種疫苗或免疫；而媒體及記者也有大約70%至80%將接種疫苗。

中國將向多個大型國際運動會提供疫苗

巴赫在國際奧委會第137次全會上表示，中國奧委會將向參加東京奧運、殘奧和北京冬奧、冬殘奧的運動員提供新冠疫苗。中國提供的疫苗將通過兩種方式提供給需要的人，一種是通過國際夥伴的合作，另一種是直接送達與中國簽訂了疫苗合作的國家和地區。

據統計，中國目前已向全球100多個國家和國際組織，提供逾5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。

中國向全球供疫苗和原液 相當於全球疫苗總產量1/6

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責任編輯：易燕丹

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