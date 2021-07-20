  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣將在立陶宛設代表處 京堅決反對 稱「台獨死路一條」

國情動向 16:20 2021/07/20

分享：

台灣今日宣布，將在波羅的海國家、立陶宛的首都維爾紐斯設立台灣代表處。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對建交國同台灣，進行任何形式的官方往來、互設所謂「代表處」，敦促立陶宛堅持一個中國原則，恪守建交承諾；也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何妄圖在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀，都不會得逞。

陸國台辦斥謀獨鬧劇

大陸國台辦發言人朱鳳蓮也促立陶宛，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，指民進黨當局的設「處」鬧劇，目的是謀「獨」，但改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。

趙立堅促立陶宛堅持一個中國原則。

台灣的外交部長吳釗燮表示，在立陶宛設立台灣代表處，是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，更能讓歐洲了解台灣人，意義非常重大。

對於設立時間表，吳釗燮稱，當局將就設處的有關人員及經費等規畫報請行政院核定，並正在尋覓合適的辦公處所。至於會否推動其他歐洲國家館處，比照在立陶宛的做法，以台灣為名，吳釗燮說，目前沒有推動在歐各館處改名的計劃，而在立陶宛的台灣代表處成立後，主要工作是推動雙邊經貿、文化、教育及觀光等關係。

立陶宛擬今秋在台設辦事處

台灣的蔡英文總統表示，立陶宛也計劃今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

此前，立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）接受德國媒體訪問時透露，預計今年10月或11月在台灣成立辦事處，並表示不擔心北京的制裁。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
2021/07/13
日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
美軍飛機神秘降落台北 大陸國防部：美方切勿玩火（第二版）
2021/07/15
美軍飛機神秘降落台北 大陸國防部：美方切勿玩火（第二版）
解放軍距台灣不足300公里軍演 美軍機再赴台敏感時刻
2021/07/17
解放軍距台灣不足300公里軍演 美軍機再赴台敏感時刻

你可能感興趣

日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
16:46 2021/07/13
日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
美軍飛機神秘降落台北 大陸國防部：美方切勿玩火（第二版）
17:41 2021/07/15
美軍飛機神秘降落台北 大陸國防部：美方切勿玩火（第二版）
解放軍距台灣不足300公里軍演 美軍機再赴台敏感時刻
11:26 2021/07/17
解放軍距台灣不足300公里軍演 美軍機再赴台敏感時刻
兩岸關係 政治 地緣政治 制裁 趙立堅 波羅的海 國務院台灣事務辦公室 外交 經濟 台獨

下一篇文章

全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
【中美角力】回應耶倫質疑對華關稅 趙立堅：貿易戰只會雙輸
【中美角力】回應耶倫質疑對華關稅 趙立堅：貿易戰只會雙輸
環時發動聯署 逾70萬內地民眾促查美軍病毒所（第二版）
環時發動聯署 逾70萬內地民眾促查美軍病毒所（第二版）
美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人
美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人
中國天問一號預告：9月會在火星失聯1個月！
中國天問一號預告：9月會在火星失聯1個月！
拜登政府「80後」中國通智囊出書 籲美國學習這一套
拜登政府「80後」中國通智囊出書 籲美國學習這一套