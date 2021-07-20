台灣將在立陶宛設代表處 京堅決反對 稱「台獨死路一條」

台灣今日宣布，將在波羅的海國家、立陶宛的首都維爾紐斯設立台灣代表處。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對建交國同台灣，進行任何形式的官方往來、互設所謂「代表處」，敦促立陶宛堅持一個中國原則，恪守建交承諾；也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何妄圖在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀，都不會得逞。

陸國台辦斥謀獨鬧劇

大陸國台辦發言人朱鳳蓮也促立陶宛，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，指民進黨當局的設「處」鬧劇，目的是謀「獨」，但改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。

▲ 趙立堅促立陶宛堅持一個中國原則。

台灣的外交部長吳釗燮表示，在立陶宛設立台灣代表處，是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，更能讓歐洲了解台灣人，意義非常重大。

對於設立時間表，吳釗燮稱，當局將就設處的有關人員及經費等規畫報請行政院核定，並正在尋覓合適的辦公處所。至於會否推動其他歐洲國家館處，比照在立陶宛的做法，以台灣為名，吳釗燮說，目前沒有推動在歐各館處改名的計劃，而在立陶宛的台灣代表處成立後，主要工作是推動雙邊經貿、文化、教育及觀光等關係。

立陶宛擬今秋在台設辦事處

台灣的蔡英文總統表示，立陶宛也計劃今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

此前，立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）接受德國媒體訪問時透露，預計今年10月或11月在台灣成立辦事處，並表示不擔心北京的制裁。

責任編輯：林佩怡

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