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京斥美糾集盟友無中生有 促停止在網安問題上向中國潑髒水

國情動向 17:00 2021/07/20

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美國、英國、歐盟及北約等，昨發表聲明指責中方發動網絡攻擊，美國並以「網絡竊密」為由，起訴4名中國人。在北京，外交部發言人趙立堅批評，美國糾集盟友，在網絡安全問題上對中國無理指責，此舉無中生有、顛倒黑白，要求美國及其盟友，停止在網安問題上向中國潑髒水，撤銷所謂起訴。

趙立堅今日在外交部例行記者會上表示，美方等完全是出於政治目的的抹黑和打壓，中方絕不接受，強調中方堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊，更不會鼓勵、支持或縱容黑客攻擊。

稱美才是最大網絡攻擊來源國

趙立堅指出，美方發布的所謂技術細節，不能構成完整的證據鏈，還反稱美國才是全球最大的網絡攻擊來源國。

趙立堅

中方密集反駁美歐北約指控 稱「中國是網攻主要受害國之一」

美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人

他引述360公司報告顯示，美國中央情報局的網絡攻擊組織APT-C-39，曾對中國航空航天科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等關鍵領域進行了長達11年的網絡滲透攻擊。

「一小部分國家代表不了國際社會」

趙立堅還表示，美國的竊聽對象包括競爭對手和盟友。批評美國的歐洲盟友，對美國利用丹麥情報機構合作監聽其領導人等行徑輕描淡寫，卻對中國網絡攻擊捕風捉影，與其宣稱的戰略自主自相矛盾。

他指，網絡攻擊是全球面臨的共同威脅，中方主張各國應在相互尊重，互信互利的基礎上，通過對話合作維護網絡安全。

他強調，一小部分國家代表不了國際社會，抹黑他人洗白不了自己。中方再次強烈要求美國及其盟友，停止針對中國的網絡竊密和攻擊，停止在網絡安全問題上向中國潑髒水，撤銷所謂起訴。中方將採取必要措施，堅定維護中國的網絡安全和自身利益。

對於北約首次就中國網絡攻擊發表共同聲明，趙立堅指出，若北約真的關心網絡安全，應言行一致，維護網絡空間和平，而非在網絡空間整軍備戰；並應首先討論其個別成員國，對其他成員國大規模網絡竊密問題。

拜登謀用北約遏中國 德法立場曝露歐美分歧

責任編輯：林佩怡

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