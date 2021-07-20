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「不想與中方鬧矛盾」 西甲巴塞叫停H&M贊助談判

社會熱點 18:00 2021/07/20

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內地「觀察者網」引述西班牙傳媒報道，西甲球隊巴塞隆拿因「不想與中國方面產生矛盾」，叫停與瑞典跨國時裝品牌H&M的贊助談判。

H&M早前被發現去年發布有關停用新疆棉花的聲明，引發一場蔓延整個時裝界的新疆棉風波。

【新疆棉花】H&M中國市場遭重挫 第二財季銷售額跌近3成

據加泰羅尼亞媒體《diari ARA》消息，巴塞此前與H&M針對休閒服飾的贊助，有過深入談判，但因為新疆棉事件，該談判已經被叫停，因為「球隊不想與中國方面產生矛盾」。

西班牙埃菲社（EFE）隨後向巴塞相關人士，確認相關消息。該人士表示，球會在收到通訊部門和香港辦事處的提醒後，決定終止談判，「一切進程都是透明的」。

要與兩間中企續約

據西班牙傳媒，巴塞與H&M的贊助合同，涉及金額約為每年300萬歐元。有媒體分析認為，巴塞近期還要考慮與兩間中國公司完成續約，一是能夠拿出H&M兩倍多贊助費用的Oppo，另一是人壽保險。

針對亞洲市場，巴塞早已佈局，球會亞太區董事總經理坎普斯（Jordi Camps）曾在2019年表示，巴塞在亞洲大約有1.09億球迷，佔全球球迷的37%，而中國無疑是這塊版圖最重要的區域之一。正因如此，巴塞一直緊握著中國市場，合作夥伴包括Oppo、愛奇藝、太平人壽和世茂集團等。

【新疆棉花】H&M內地關店潮恐擴  官證20門市抵制聲中倒下

責任編輯：李冰琪

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