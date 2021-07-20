李克強：國際環境變化大 中國急需加強基礎研究

▲ 李克強指，中國科技領域強在應用，原創性弱，急需要加強基礎研究和創新。資料圖片

中國與西方的科技角力持續升溫，國務院總理李克強今日（20日）表示，當前國際環境發生很大變化，中國科技發展存在不少短板，很多產業技術瓶頸主要在於原始創新薄弱。他指，基礎研究是推動原始創新、構築科技和產業發展「高樓」的基石，中國已到了必須大力加強基礎研究的關鍵時期，決不能錯過。

李克強考察國家自然科學基金委員會並主持召開座談會，聽取該會的數理科學部、科學基金信息管理平台，以及交叉科學部匯報。他表示，中國在應用科技領域，特別是在與市場結合的應用場景領域進步巨大，有些甚至已經領跑世界，但基礎研究還不厚，原創性還不高，這兩方面應該擺在關鍵地位。

當前國際環境發生很大變化，我國科技發展存在不少短板，很多產業技術瓶頸主要在於原始創新薄弱......基礎研究是推動原始創新、構築科技和產業發展'高樓'的基石。我國已經到了必須大力加強基礎研究的關鍵時期，立足現實，決不能錯過這個時機。

科學並非三五年就能取得突破

「科學是個長期積累的過程，特別是基礎科學，不是一年兩年或者三年五年就能取得突破的。」李克強表示，要堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，通過深化改革激發社會積極性。要營造潛心向學的科研生態，弘揚科學精神，尊重規律，激勵創新，寬容失敗，鼓勵心無旁騖從事基礎研究和原始創新。

▲ 李克強考察國家自然科學基金委員會，並聽取相關負責人匯報

與此同時，要吸收人類文明所有的先進成果，加強國際合作。許多基礎研究，特別是原始創新都是站在巨人的肩膀上取得突破的。科研人員要有「十年磨一劍」的恆心和專注，為國家、為民族乃至為人類作出應有貢獻。

在眾多學科中，李克強特別談到中國的數學科發展，他表示：「我們之所以強調要重視數學，因為自然科學首先發端於數學，人類文明真正進入科學領域也是從數學開始的。可以說，數學是一切科學的基礎。事實上，許多『卡脖子』的問題，最終都『卡』在基礎研究上......要提高學校數理化生等基礎學科教育水平，培養更多基礎研究人才。多渠道引進優秀人才，促進基礎研究水平提高。

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責任編輯：陳建錫