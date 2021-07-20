內地公布三孩政策配套措施 取消社會撫養費

內地公布三孩政策及配套措施。新華社報道，《中共中央 國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》周二（20日）公布，就實施一對夫妻可以生育三個子女政策，取消社會撫養費等制約措施、清理和廢止相關處罰規定，以及配套實施積極生育支持措施，提出要求。

為應對人口老化等問題，中共中央政治局5月底召開會議，提出實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，外界一直關注如何落地實施、鼓勵生育，以及如何處置「超生罰款」的社會撫養費等。

料2035年前後 進入重度老齡化階段

據中共中央、國務院的上述《決定》，預計「十四五」期間中國人口將進入中度老齡化階段，2035年前後進入重度老齡化階段。實施三孩生育政策及配套支持措施，有利釋放生育潛能，減緩人口老齡化進程，促進代際和諧，增強社會整體活力。同時，有利保持人力資源禀賦優勢，應對世界百年未有之大變局，並有利平緩總和生育率下降趨勢、鞏固全面建成小康社會成果。

《決定》提出主要目標，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，優生優育服務水平明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比趨於正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提升。

到2035年，促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善，服務管理機制運轉高效，生育水平更加適度，人口結構進一步改善。優生優育、幼有所育服務水平，與人民群眾對美好生活的需要相適應，家庭發展能力明顯提高，人的全面發展取得更為明顯的實質性進展。

將入戶入職與生育情況脫鉤 處理歷史遺留問題

《決定》指出，要組織實施好三孩生育政策。其中，依法實施三孩生育政策。修改《中華人民共和國人口與計劃生育法》，提倡適齡婚育、優生優育，實施三孩生育政策。各省區市綜合考慮本地區人口發展形勢、工作基礎和政策實施風險，做好政策銜接，依法組織實施。

同時，取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等，與個人生育情況全面脫鉤。依法依規妥善處理歷史遺留問題。

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此外，建立健全人口服務體系，增強撫幼養老功能。落實生育登記制度，做好生育諮詢指導。並加強人口監測和形勢研判，完善國家生命登記管理制度。

研3歲以下照護費專項扣除 加強住房支持政策

《決定》又要求，保障孕產婦和兒童健康，加強產前篩查和診斷，擴大新生兒疾病篩查病種範圍，促進早篩早診早治。規範人類輔助生殖技術應用。開展孕育能力提升專項攻關，規範不孕不育診治服務。並發展普惠托育服務體系。

在降低生育、養育、教育成本方面，《決定》提到完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用，納入個人所得稅專項附加扣除。地方政府在配租公租房時，對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭，可按未成年子女數量，在戶型選擇等方面給予適當照顧。地方政府可以研究制定，根據養育未成年子女負擔情況，實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策。

此外，推進教育公平與優質教育資源供給，有效解決「擇校熱」難題，平衡家庭和學校教育負擔，嚴格規範校外培訓。同時保障女性就業合法權益。

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責任編輯：林佩怡

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