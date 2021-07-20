河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（組圖）

河南省今日遭遇極端暴雨，多地降雨量打破歷史紀錄，省會鄭州市陷入一片汪洋，地鐵全線停運，部分地區用電中斷，災情慘重。因防汛抗災形勢十分嚴峻，國家防總啟動防汛三級應急響應，派工作組赴河南協助抗洪搶險。

官方通報，鄭州市轄下的鞏義有1人死亡，2人失聯，部分區域通訊阻斷。

中央氣象台下午發布消息，鄭州下午4至5時一小時降雨量達到201.9毫米。河南氣象局稱，鄭州降雨量破歷史極值，強降雨還在持續。

鄭州城區積水嚴重。網絡圖片顯示，鄭州市區陷入一片汪洋，多輛汽車疊在一起被洪水沖走；當地市民指出，鄭州建築物一樓幾乎全泡水，許多民眾受困室內，官方已下令非必要不外出。

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鄭州地鐵站淹水全線停運，在五號綫（海灘寺——沙口路）路段，有不少乘客被困於地鐵內，網絡視頻顯示，車廂淹水已至胸口位置，河南交通廣播記者小佩發微博求救，「所有應急、消防，請救我們！我們被困5號線隧道，請擴散！車廂內的水到胸部了！我已經不會說話了，求救！」公安、消防等救援單位隨後抵達現場救援，組織乘客從隧道中撤離。​​​官方指，乘客沒有生命危險。

另據國家鐵路集團官方微博「中國鐵路」發布消息，昨日下午4時許，暴雨導致京廣綫一路段路基下沉，由包頭開往廣州的K599次列車在鄭州市南陽寨至海棠寺區間發生車廂傾斜，無人員傷亡。據中國鐵路披露，駕駛上述列車的司機在發現線路水漫鋼軌後果斷停車，因而避免了傷亡事故發生。國鐵集團方面稱已將全部旅客安全轉移，目前正在搶修路段。

鄭州市鞏義市災情亦嚴重，據央視新聞報道，7月19日06時至20日15時，鞏義市出現暴雨、大暴雨，局部特大暴雨，最大降水量出現在新中鎮，達609.1毫米。

中國氣象局指，颱風煙花雖然距離中國還有1,000公里，卻遠端控制了河南暴雨。在煙花和副熱帶高壓的氣流引導下，大量的水汽透過偏東風源源不斷從海上輸送到陸地，在河南集結成雨。

責任編輯：蒯宇澄

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