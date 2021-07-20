  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 23:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【河南暴雨】鄭州內外交通癱瘓 高鐵延誤、航班大面積取消（組圖）

社會熱點 23:05 2021/07/20

分享：

河南鄭州遭遇暴雨侵襲，全市多區停電，內外交通嚴重癱瘓。內媒統計，截至今日（20日）晚上8時，當地鄭州地鐵全線網車站停運、純電巴士停運；鄭州機場取消、延誤航班超200架次，途徑鄭州的多個高速路段全線禁止所有車輛上站。鄭州機場啟動了大面積航班延誤紅色預警，估計滯留旅客逾5000人。

長途巴士方面，鄭州各巴士站啟動應急預案，約700班次的巴士停開，主要包括省外去往山西晉城，省內去往豫西方向洛陽、澠池、三門峽，以及去往駐馬店、漯河、平頂山等班次。河南高速交警出動所有警力，對重點車輛實行降速、限速、控距、亮尾等交通管制保通措施，防止意外。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

國網鄭州供電公司公布，受鄭州地區強降雨影響，晚上8時左右，市區有110千伏變電站被迫停止運行，40多條配網線路和開閉所受暴雨影響停電，部分區域生產生活用電將受到影響。當局已派人搶修，但受天氣影響，搶修和恢復速度不理想。有網民指，受影響的除了民居，多間醫院也出現停電。

河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（多圖）

暴雨致河南登封一工廠爆炸？現場發出巨大響聲（有片）（第二版）

責任編輯：陳建錫

 

網絡熱話 天氣 暴雨 水災 河南省

下一篇文章

河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵、汽車被沖走（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

煙花與查帕卡雙颱風形成 台專家叫當心「藤原效應」
煙花與查帕卡雙颱風形成 台專家叫當心「藤原效應」
電動車爆炸父女被火球包圍 驚慄一刻曝光（多圖，有片）
電動車爆炸父女被火球包圍 驚慄一刻曝光（多圖，有片）
吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數
吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數
解密中國新冠滅活疫苗「兵工廠」 三重門看守病毒
解密中國新冠滅活疫苗「兵工廠」 三重門看守病毒
暴雨致河南登封一工廠爆炸？現場發出巨大響聲（有片）（第二版）
暴雨致河南登封一工廠爆炸？現場發出巨大響聲（有片）（第二版）
吳亦凡代言幾乎全軍覆沒 LV表態暫停合作（第二版）
吳亦凡代言幾乎全軍覆沒 LV表態暫停合作（第二版）