【河南暴雨】鄭州內外交通癱瘓 高鐵延誤、航班大面積取消（組圖）

河南鄭州遭遇暴雨侵襲，全市多區停電，內外交通嚴重癱瘓。內媒統計，截至今日（20日）晚上8時，當地鄭州地鐵全線網車站停運、純電巴士停運；鄭州機場取消、延誤航班超200架次，途徑鄭州的多個高速路段全線禁止所有車輛上站。鄭州機場啟動了大面積航班延誤紅色預警，估計滯留旅客逾5000人。

長途巴士方面，鄭州各巴士站啟動應急預案，約700班次的巴士停開，主要包括省外去往山西晉城，省內去往豫西方向洛陽、澠池、三門峽，以及去往駐馬店、漯河、平頂山等班次。河南高速交警出動所有警力，對重點車輛實行降速、限速、控距、亮尾等交通管制保通措施，防止意外。

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國網鄭州供電公司公布，受鄭州地區強降雨影響，晚上8時左右，市區有110千伏變電站被迫停止運行，40多條配網線路和開閉所受暴雨影響停電，部分區域生產生活用電將受到影響。當局已派人搶修，但受天氣影響，搶修和恢復速度不理想。有網民指，受影響的除了民居，多間醫院也出現停電。

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責任編輯：陳建錫