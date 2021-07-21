▲ 河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光

河南遭遇極端天氣大暴雨，多地遭受嚴重洪災。河南首府鄭州多處道路更成為激流，汽車也沖得七零八落。鄭州地鐵遭到水淹全線停運，鄭州地鐵管道內一度有數百人被困。當局緊急出動救援，12人不幸身亡，500餘人獲救。事發時地鐵車廂內片段曝光，水位一度升至成人頸部，情況非常危急，所幸乘客大都保持鎮定，未有慌亂，終有序疏散。

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事發在周二（20日）晚上7時左右，內地傳媒報道，鄭州地鐵5號線內多人被困，當時積水已經達胸腔以上，而且水位在不斷上升。獲救的李女士憶述，地鐵6點50分突然停止運行，車廂內開始進水，起初大家都沒在意，但水位升至座位高度時，乘客逐漸緊張起來。「我們都站在座位上，水已經淹到膝蓋上了。」

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7點20分，車內水位已經淹到乘客們的肩膀。「有些個子矮的乘客，都已經淹到脖子了。」李女士隨後看到越來越多乘客從車廂後部往前移，車內氧氣也越來越稀薄，乘客們的情緒焦躁不安，紛紛用手機拍攝現場視頻向外界求援。

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乘客求救消息擴散後，鄭州市消防支隊、鄭州地鐵公司緊急派出救援力量，鎖定被困乘客位置。李女士表示，救援人員在車廂頂部打開一個洞，至晚上8點10分，被困乘客陸續被救出，開始陸續往外撤離。李女士也在8點50分獲救。

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鄭州內外交通癱瘓 高鐵延誤 航班大面積取消（組圖）

當局通報，自7月17日以來，鄭州市連降罕見特大暴雨，造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象。

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7月20日晚6時許，積水沖垮出入場線擋水墻進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。6時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令，組織力量，疏散群眾，共疏散群眾500余人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷。

河南暴雨破歷史極值：鄭州內澇 乘客困地鐵 汽車被沖走（組圖）

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責任編輯：連兆鋒