河南鄭州千年一遇暴雨致25死7失聯 習：防「大災後有大疫」（第二版）

河南省會鄭州遭遇「千年一遇」特大暴雨，災情嚴重。河南今日（21日）下午舉行防汛新聞發布會通報災情，據不完全統計，上周五（16日）以來，此輪暴雨造成全省89個縣市區560個鄉鎮、124萬人受災，鄭州市因極值暴雨，造成25人死亡、7人失聯。另外， 河南鞏義洪災， 至少4人死亡。

國家主席習近平稍早作出重要指示，要求迅速防汛救災，同時做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

*17：50 更新死亡人數

鄭州過往3天降雨量相當於以往1年的雨量，多處嚴重水浸，其中地鐵積水倒灌，造成12人死亡，另當地約10萬人被轉移避難。全市交通癱瘓，多個路段封閉、多班火車停運，地鐵全線網車站停運，機場中午前不接受航班降落。

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過去3天雨量抵1年 今仍有暴雨

國家防總已將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級；河南防汛應急響應級別則由Ⅱ級提升為Ⅰ級。鄭州氣象部門預計，今日當地仍會有大至暴雨。

國家主席習近平作出重要指示，提到河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻，各級領導要把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，迅速救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。解放軍和武警部隊，要積極協助地方開展搶險救災工作。

他表示，國家防總、應急管理部、水利部、交通運輸部要加強統籌協調，強化災害隱患巡查排險，加強重要基礎設施安全防護，提高降雨、颱風、山洪、泥石流等預警預報水平，加大交通疏導力度，抓細抓實各項防汛救災措施。

習近平又要求，各地做好防汛救災工作的同時，盡快恢復生產生活秩序，紮實做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

鄭州連日暴雨。據鄭州氣象局，當地昨日（20日）下午4至5時，1小時降雨量達到201.9毫米。而前日（19日）晚上8時至昨晚8時，單日降雨量達552.5毫米。從17日晚上8時到昨晚8時，3天降雨量高達617.1毫米。其中小時降水、單日降水，已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。

由於鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，過往3天降雨量近乎以往一年的雨量。而從氣候學角度看，小時降水、日降水的概率，重現期通過分佈曲線擬合來看，都是超千年一遇。

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責任編輯：林佩怡

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