▲ 中原千年一遇大暴雨讓人揪心 河南今次為何當災？

中國中原地區遭遇極端大暴雨，嚴重程度號稱千年一遇。河南省成為今次極端天氣災禍中心，單計鄭州地鐵水淹已有12人不幸遇難，而整場災害死亡人數仍可能上升。西歐近日遭遇罕見洪災下，這場河南暴雨也受到國際傳媒關注。到底今次極端暴雨從何而來？河南又為甚麼會當災？

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河南暴雨原因是甚麽？

河南省氣象台首席預報員張寧解釋，西太平洋副熱帶高壓和大陸高壓，分別穩定維持在日本海和中國西北地區，阻擋了上遊系統移動，導致西風帶低值系統在華北、黃淮地區長時間維持。

受深厚的東風急流及穩定的低渦切變影響，配合河南省太行山區、伏牛山區特殊地形，對偏東氣流的強輻合抬升效應，使得強降水中心主要分布在河南省西部、西北部沿山地區穩定少動，造成了河南省長時間降水。

由於降水持續時間比較長，且強降水發生的區域比較集中，造成西部、西北部山區山洪、地質災害風險明顯增高，黃河流域、海河流域中小河流、水庫水位迅速上漲，另外還造成了大範圍城市內澇、農田積澇。

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此次暴雨有甚麽特點？

一是持續時間長。7月17日開始，河南省西部、中西部地區連續四天出現大範圍強降水天氣，並且強降水仍會持續。

二是累積雨量大。全省平均降雨量113.5毫米，鄭州、焦作、新鄉平均降水量分別為：357毫米、210.6毫米、194.5毫米。最大降水量出現在滎陽市環翠峪728.0毫米。

三是強降水範圍廣。全省共有4098個雨量站降水量超過50毫米，大於100毫米的有1923個，大於250毫米的有606個。

四是強降水時段集中。強降水時段主要從18日夜間開始，北部、中部、西部地區普降暴雨、大暴雨，局地特大暴雨。

五是具有極端性。嵩山、偃師、新密、伊川、登封等5個站點突破建站以來日降水量歷史極值。嵩山、鞏義、新密、偃師、登封等5個站點突破建站以來3 日累計降水量歷史極值。

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河南暴雨何時會結束？

預計此次強降水會持續到21日晚間，強降水集中區域仍是在豫西北和豫中一帶，降水量能夠達到100到250毫米，局部300到400毫米。22日至26日，河南省無明顯大範圍強降水天氣，全省多分散性的雷雨天氣。

河南省氣象台預計，21日白天，全省陰天有小到中陣雨、雷陣雨，其中黃河以北和洛陽、鄭州、開封、平頂山、許昌五地區及南陽地區北部部分地區有大到暴雨，局部大暴雨並伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣。

21日夜裏，全省陰天有陣雨、雷陣雨，其中北部和中西部部分地區有中到大雨，局部暴雨或大暴雨並伴有短時強降水等強對流天氣。

20日、21日兩天，河南的強降雨區將會和之前高度重合，山洪、地質災害風險都將進一步加劇，相關部門以及公眾要特別關注強降雨可能引發的次生災害、城市內澇等情況。

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責任編輯：連兆鋒