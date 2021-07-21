克里籲中美合作削溫室氣體排放 擬8月底面對面會談

中美關係緊張之際， 美國氣候特使克里（John Kerry）呼籲中國與美國一起，緊急減少溫室氣體排放。

綜合外電報道，克里在倫敦一場演講中表示，中美之間存在許多分歧，這並不神秘，「但在氣候方面，合作是擺脫當前世界共同自殺協議的唯一途徑」。

中美有許多分歧 仍需合作打破氣候「自殺協議」

他提到，美國總統拜登和中國國家主席習近平都明確表示，盡管存在其他嚴重分歧，雙方都會就氣候議題合作；美國需要中國成功減排。中國需要美國做同樣的事情。

彭博報道，二十國集團（G20）能源部長本周將在意大利舉行會議。各國領導人並正面臨壓力，在10月底聯合國氣候大會上，同意採取重大行動。

據克里透露，美國和中國已就氣候問題舉行了13或14次虛擬會議，並暫定8月底舉行一次面對面會談。他希望雙方能在未來幾周取得進展，「我們都需要提高我們的抱負。我們不是來指責的」。

中國、美國和印度是全球3個最大的溫室氣體排放國。根據2015年巴黎氣候協議，國際社會同意將地球升溫幅度限制在遠低於2攝氏度的水平，力爭控制在不超過1.5度。

克里表示，如果全球最大的溫室氣體排放國，不採取足夠的減排措施，將全球升溫幅度限制在1.5攝氏度「基本上是不可能的」。他又警告，「我們已經看到升溫1.2度的嚴重後果」，而兩倍升溫將帶來災難。

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責任編輯：林佩怡

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