克里籲中美減排 趙立堅：美國不能邊損害中國利益邊說合作

中美關係緊張之際， 美國氣候特使克里（John Kerry）呼籲中國與美國一起，緊急減少溫室氣體排放。克里表示，中美之間存在許多分歧，這並不神秘，「但在氣候方面，合作是擺脫當前世界共同自殺協議的唯一途徑」。

在北京，中國外交部發言人趙立堅周三（21日）回應時表示，應對氣候變化、推動綠色發展是國際社會的共同責任，需要開展全球行動、全球應對、全球合作。中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，在應對氣候變化方面肩負共同使命，理應進一步加強溝通協作，在國際上發揮表率作用。

但趙立堅強調，中美在具體領域的合作與整體中美關系息息相關，美方不能一方面肆意干涉中國內政，損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。美方應該為中美在重要領域開展協調與合作創造有利條件。

克里：中美分歧多 仍需合作打破氣候「自殺協議」

克里日前在倫敦一場演講中提到，美國總統拜登和中國國家主席習近平都明確表示，盡管存在其他嚴重分歧，雙方都會就氣候議題合作；美國需要中國成功減排。中國需要美國做同樣的事情。

彭博社報道，二十國集團（G20）能源部長本周將在意大利舉行會議。各國領導人並正面臨壓力，在10月底聯合國氣候大會上，同意採取重大行動。

據克里透露，美國和中國已就氣候問題舉行了13或14次虛擬會議，並暫定8月底舉行一次面對面會談。他希望雙方能在未來幾周取得進展，「我們都需要提高我們的抱負。我們不是來指責的」。

克里表示，如果全球最大的溫室氣體排放國，不採取足夠的減排措施，將全球升溫幅度限制在1.5攝氏度「基本上是不可能的」。他又警告，「我們已經看到升溫1.2度的嚴重後果」，而兩倍升溫將帶來災難。

中國、美國和印度是全球3個最大的溫室氣體排放國。根據2015年巴黎氣候協議，國際社會同意將地球升溫幅度限制在遠低於2攝氏度的水平，力爭控制在不超過1.5度。

趙立堅：中國碳達峰到碳中和 時間短於發達國家

趙立堅介紹，近日中國啟動碳市場上線交易，納入首批碳市場覆蓋的企業碳排放量超過40億噸二氧化碳，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。中國將力爭於2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

趙立堅指出，從實現碳達峰到碳中和，中方所用時間遠遠短於發達國家所用時間，這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策，為全球合作應對氣候變化增添了新的動力和信心。在應對氣候變化和成功實現減排方面，中方期待美方也能言行一致，切實承擔應盡的責任，作出應有的貢獻。

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責任編輯：林佩怡

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