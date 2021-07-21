河南暴雨致多間醫院成「孤島」 供電經徹夜搶修逐漸恢復

河南多處受嚴重洪澇影響，首府鄭州更出現罕見暴雨，周二（20日）降雨量超過600毫米，造成市區至少12人死亡，5人受傷，當局已緊急疏散約10萬人。

極端暴雨導致鄭州大部分地區水浸，市內交通癱瘓，學校、醫院等場所被積水阻隔，成為「孤島」，居民被困在內無法出行。部分醫院更出現停電情況，影響病人救治。經徹夜搶修，於今日（21日）凌晨才逐漸恢復供電。

鄭大一附院醫護人工供氧

鄭州大學第一附屬醫院受洪災影響較大。積水倒灌導致低矮樓層被淹沒，電力設施受損，該院河醫院區全部停電。

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據21世紀經濟報道，鄭大一附院有關負責人20日晚上指出，該院河醫院區全部停電，電梯全部停運，備用電源也無法使用。近3000名醫護人員正堅守崗位，加強巡護、查房，安撫病人情緒。對於需要供氧的病人，已安排醫護人員一對一使用氣囊，人工供氧。對於大約600多名重症病人，正積極協調向外轉運。

鄭大一附院院長劉章鎖21日凌晨稱，供電局應急車到位，正在組織恢複供電工作，「但一台不夠用，我要求來四台到五台。」劉章鎖表示，危重病人的生命體征現在穩定，但危險越來越大，假如供上電了，危機解決就很快了。

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國網鄭州供電公司在接報後，緊急調用應急發電車前往支援鄭大一附院。經過12名「雷鋒號」電力搶修隊隊員的徹夜搶修，50餘米電纜安全展放到位。21日凌晨5時許，該醫院的ICU病房恢復供電。

鄭大一附院是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的全國三級甲等醫院，設有各種精密儀器，被網友戲稱為「宇宙第一醫院」，估計是次洪水將造成高達人民幣10億以上的損失。

河南省婦幼保健院所有科室停電

河南省婦幼保健院也受水浸影響，全部科室處於停電狀態。

健康時報引援保健院門診部工作人員消息指，新生兒深切治療部（NICU）和兒童深切治療部（PICU）氧氣設備告急，新生兒科、重症監護室包括心臟中心等都是需要用氧氣。停電狀態下，發電機和水泵成為是必需品。

據河南衛健委工作人員消息，21日凌晨已經有發電機到達河南省婦幼保健院，並成功發電。

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責任編輯：易燕丹

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