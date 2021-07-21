河南水災圍困列車40小時 糧水斷絕終獲補給（有片）

▲ 河南暴雨鄭州列車滯留40小時 735人斷水斷糧待救

河南遭遇極端天氣特大暴雨，多處受到災水淹浸。暴雨除了令河南首府鄭州東站有大量乘客滯留，亦有列車從鄭州開出後，到達下個站時因為暴兩而需要停靠，滯留超過40小時，車上糧食和飲水一度耗盡，急需救援。而且車上環境憋悶，有乘客暈倒。至周三（21日）下午，受困的K226列車終於獲得補給，部分乘客亦可自行離開。

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內地傳媒報道，鄭州市防辦周三早上，與K226次列車乘客楊女士取得電話聯系。據楊女士反映，K226次列車於周一（19日）下午4時30分許，從河南鄭州出發開往甘肅蘭州，惟列車在離開鄭州站後的第二個車站（鐵爐站）停靠，已經超過40小時。

據列車乘務員反映，本次列車乘員約735人左右，乘客情緒總體穩定，車上周三已斷水斷糧，急需救援。

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中國鐵路鄭州局集團有限公司周三下午發佈消息稱，公司鄭州車務段周二（20日）晚接到K226及K227列車需要飲食求助信息後，已立即通知鐵爐車站，車站值班人員趕到小賣部，爭取到部分方便麵和飲用水，迅速送上列車。

值班人員安排底盤較高的汽車，到周邊多家較大的超市尋找食品和飲用水，於周三淩晨2時前，分兩次送往列車。超市周三早上重新開門後，車站又組織人員搶購物資，目前已裝車3000多瓶礦泉水，和1000餘袋方便麵送往列車。

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列車乘務人員又為旅客提供手機充電等服務，方便旅客在信號正常時與外界聯系。列車上有部分旅客自願下車，留下的乘客情緒穩定，等待後續救援。

有K226列車乘客憶述，列車被困時還有2名乘客突發疾病，廣播裏在尋找醫護人員和藥。由於救護車開不過來，這兩個人要由擔架抬下車。

截至周三，鄭州東站及鄭州車站所有列車停運，復恢開行時間未知。

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責任編輯：連兆鋒