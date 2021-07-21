【中美角力】美副卿與日韓官員談及台海 亞洲行程仍無訪華

正在訪問亞洲的美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman），與日本、南韓官員會晤，三方談及維護台灣海峽的和平。另外，謝爾曼周三（21日）表示，其亞洲之旅沒有更新，意味行程仍不包括中國。

據美國國務院聲明，謝爾曼與日本外務事務次官森健良和南韓外交部第一次官崔鐘建會談（見圖），三人承諾深化三方合作，以應對氣候、疫情、經濟復甦等全球性挑戰。

維持自由開放印太 反對單方面改變東海現狀

三方重申反對一切破壞基於規則的國際秩序的活動，確認需要保持一個包容、自由和開放的印太地區，反對任何單方面改變東海現狀的企圖，並尊重國際法，包括在南海及其他地區的航行和飛越自由，同時又強調維護台海和平穩定的重要性。此外，三方討論了致力於實現朝鮮半島完全無核化的共同承諾，以及應對北韓核計劃和彈道導彈計劃所帶來威脅的意圖。

至於謝爾曼的行程，她周三在東京表示，行程沒有更新到目前為止未計劃停留中國。

此前有傳謝爾曼本月訪華，惟據報北京拒絕她與副外長樂玉成會面後，美國終止其往天津的計劃。美國國務院高級官員上周表示，謝爾曼仍有訪問中國的餘地，正與中國商討安排。

美方曾稱，美中外交會晤取決於是否符合美國利益，以及是否具意義及建設性，美方一直尋求與中方官員往來的機會，包括資深官員層級，並以負責任方式處理兩國關係。

美：副卿謝爾曼訪華 仍在磋商

傳美副卿謝爾曼7月底訪華 為拜登習近平會面鋪路？

責任編輯：林佩怡

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