「中美將有一場太空競賽」 NASA首長喊話需更多資金登月

美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）表示，將與中國展開一場太空競賽，並指美國需要額外的資金，才能在中國之前讓太空人重返月球。

美國太空人登月52周年之際，納爾遜接受彭博電視採訪時稱，中國在登月方面非常進取，「我想你最終會看到在我們和中國之間的一場太空競賽」。

施壓國會議員 「不想當老二」

他又稱，如果美國想在中國人之前登上月球，將必須要更多資金。「當國會議員意識到這將是一場太空競賽時，我不認為他們會想當老二」。

彭博報道指出，納爾遜似乎是施壓美國議員，以獲取更多預算，並暗示中美緊張關係已觸及太空領域，讓人想起冷戰時期美蘇太空競爭。

納爾遜指出，中國太空任務非常保密，而中國在過去5、6年非常進取，並很厲害，已能登陸火星。中國天問一號火星探測器5月著陸火星。

至於美國，NASA計劃今年稍後使用波音大型SLS火箭，展開一次環繞月球的無人試飛。這枚火箭最終將搭載美國宇航員數十年來首次重返月球。據納爾遜，計劃於2023年進行載人繞月飛行任務。

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責任編輯：林佩怡

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