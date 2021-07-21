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衛健委稱今年出生人口仍走低 三孩配套措施將陸續推出

國情動向 13:57 2021/07/21

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內地近日公布三孩政策配套措施，國家衛健委副主任于學軍表示，今年的出生人口和生育水平，仍然會呈現走低趨勢，相關支持生育配套措施將陸續推出。

《中共中央 國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》昨日公布，當中提到實施三孩生育政策，要求修改法律，取消社會撫養費，並降低生育、養育、教育成本，有效解決「擇校熱」難題，嚴格規範校外培訓，平衡家庭和學校教育負擔。

于學軍今日在國新辦記者會上，《決定》全面部署配套支持政策，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，切實解決群眾的後顧之憂，釋放生育潛能。

內地公布三孩政策配套措施 取消社會撫養費

防出生人口進一步下滑

他透露，根據對今年上半年人口出生監測情況，今年出生人口和生育水平，仍會呈現走低趨勢。與此同時，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期，將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。實施三孩生育政策及配套支持措施，目的就是防止出生人口進一步下滑，推動實現適度生育水平，促進人口長期均衡發展。

他稱，短期希望釋放生育潛能，平緩出生人口下降的趨勢；長期關鍵則取決於積極生育支持措施，是否能夠很好地銜接，能否真正落地。

其中，國家衛健委人口家庭司司長楊文莊表示，下一步要把托育服務作為重點來抓，實施「十四五」普惠托育服務擴容和托育建設專項工程，擴大中央預算內投資，支持綜合托育服務機構和社區托育服務設施的建設。並支持多元供給，鼓勵有條件的用人單位，在工作場所為職工提供托育服務，也要調動國企、社會、資本等各類主體積極投入托育行業等。

資源緊張 計劃生育仍要堅持

另一方面，盡管中國處於低生育水平，但于學軍表示，今後相當長的一段時間內，中國的人口多、規模壓力大、發展不平衡這些基本的事實，不會發生根本改變，是研究制定經濟社會發展政策必須要考量、最重要的一個基本國情。

對於取消社會撫養費，是否意味全面放開生育，楊文莊指出，三孩政策也是計劃生育政策，雖然逐漸放寬，但是計劃生育仍要堅持。

他也解釋，中國人口眾多的國情、人口與資源環境的緊張關係沒有改變。中國一些主要的能源資源、淡水、糧食，對於滿足國民過上更美好生活的嚮往，供應保障方面的壓力，還是蠻大。

【三孩政策】張藝謀妻自嘲：我提前完成任務  曾因「超生」遭重罰近千萬港元

責任編輯：林佩怡

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