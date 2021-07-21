▲ 河南洪水多架列車滯留 女孩自述被困30小時慘痛經歷

河南千年一遇極端暴雨，全省交通大癱瘓。河南8條國道、8條省道都因為水浸或山泥傾瀉中斷。河南首府鄭州機場停飛，鐵路車站停運，多架列車開出後更中途滯留。其中K226列車滯留接近兩整天，至周三（21日）斷水斷糧，仍在等待救援。K227列車也在滯留超過30小時後，才得以解圍。

澎湃新聞報道，曹瑩（化名）放假從學校回家，周一（19日）在鄭州站搭上走隴海線的K227列車，列車始發廣州，途經長沙、鄭州等城市，終點為蘭州。

她原本只需一小時左右車程，就可以到達河南老家鞏義，結果被困在鄭州至鞏義段超過30小時後，才終於可以下車。

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河南列車滯留40小時 斷水斷糧待救有人暈倒（有片）

以下為她的自述：

我老家在鞏義，這次是放寒假從鄭州坐火車回家，原本想給我媽媽一個驚喜，沒有看天氣預報，也沒和家人吭聲就買了回去的車票。

7月19號，我從學校趕到火車站的路上就已經開始下雨了，水可深了，穿的裙子都被浸濕，趕上火車時我還覺得挺慶幸。

我買的是靠窗的硬座，雨下得特別大，看著窗外就像是水從天上往下倒。

我們這一節車廂有一百多個座位，整輛列車有一兩千人。

下午4時50分火車開始發動，到5時突然停住了。列車長沒有告知原因，坐我附近的人說前方路段塌方，但車裏另外一個人反駁說沒有塌方。

19號晚9時，我們開始打12306，鄭州段的工作人員說歸蘭州段管，打給蘭州段又說歸鄭州段管，之後開始一直佔線打不通。

我有點慌，覺得沒有人能管我們了。

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我開始閉眼休息，但車上太吵了睡不著，閉到淩晨一點的時候還是沒有困意，跟我旁邊的同學交流，得知她是研一，正好我要考研就聊了起來。到淩晨4點，我又閉上眼睛，但還是睡不著，聽歌換成了聽小說。因為我個子比較矮，坐著睡覺很不舒服，擱著屁股疼，腰沒法坐直，車廂裏還彌漫一股煙味，我聞不習慣很難受。

我晚上沒有睡覺就期盼著車能快點開，途中有幾趟列車經過，猜想可能第二天重新開動。

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20號早上7時開始有白粥供應，小孩子和老人優先吃。因為我太長時間沒有吃飯了，胃餓得抽疼，加上我月經也來了，就厚著臉皮去餐車打白粥。餐車的過道特別窄，現場老人和小孩也比較多，也有一些年輕人，我慢慢排到了前面，拿水杯給我鄰座的朋友也打了碗，再幫後面排隊的人傳遞白粥，吃完白粥後直到下午才緩過來。

到中午12時，列車長在廣播裏說，重新安裝機頭可以返回鄭州，感覺到車裏的氣氛放松了，我在火車上搜索信息，發現公交車還能運行，想著坐公交車回學校。但過了一個小時，又廣播說回不去了，我開始有點情緒崩潰了，那個時候我已經被困19小時，拿衣服蓋著自己的頭默默哭泣。

哭了一段時間，又聽到車裏的人說沒有物資了，我又躲到衛生間裏哭。我開始在微博抱怨救援不力。

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我坐的是K227列車，網上很多人不相信我、反駁我，我還以為我自己看錯了，就向周圍的人確認了，我把車票發到微博證明，但他們還是不信。

但我現在很自責後悔，我不應該這樣抱怨的，越看越內疚，我的言語確實不當。

到20號晚上我們已經被困超過24小時。我們這一節車廂老人和小孩比較多，目前大家的情緒還是比較穩定。這趟火車正常是3天的行程，車裏的熱水夠喝，但沖馬桶的水和洗臉的水被停掉了。

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晚上7時，有些乘客實在是忍受不了，鬧了一段時間，讓列車員把門打開，有乘客下了車，從窗外看鐵路周圍是一些平房和冒煙的煙囪，隔壁軌道停著拉貨的火車，因沒有找到其他交通工具，又爬回火車。

晚上9點多了，列車廣播說有人心臟病犯了，列車乘務員讓醫務工作者去餐廳車廂，還有一個是患哮喘的女孩子，因為沒有吃飯而暈倒。

晚上列車送來第一批物資，讓老人和小孩先吃，我就沒有吃，我看乘務員很忙，此前吃了白粥覺得很過意不去，幫乘務員清理了餐台的垃圾。後來一位大哥給我了一桶方便面，我當時眼睛裏都含著淚。

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爸媽很擔心我，看到新聞後給我打了好幾次電話。我家是在鞏義山上，地勢比較高，相對於城區來說不是太嚴重。我爸爸說來城裏接我，但是雨下的太大我勸他回去了。

現在雨停了（7月21日上午9時）。

剛剛列車長說，願意下火車的可以下火車。現在列車上沒有物資，也沒有水了，從我家到火車停的地方道路通暢了，挺安全的，我爸來接我了。

現在，我只想回去和爸媽好好吃一頓飯。

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責任編輯：連兆鋒