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【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）

國情動向 16:25 2021/07/22

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江蘇南京再現新冠肺炎疫情，截至22日13時，全市有13例確診及9例無症狀感染者，全市共計封閉小區（村居）34個。當地連夜對全體市民進行核酸檢測，病毒基因測序結果初步鎖定感染來源。

（第三版新增22日新聞發布會內容）

南京市今日下午召開新聞發布會通報祿口國際機場疫情防控情況，截至22日，南京全市共計封閉小區（村居）34個，其中江寧區29個，溧水區5個，祿口街道繼續確定為封控區域，進行封閉管控，人員只進不出。

截至22日13時，南京全市有13例確診及9例無症狀感染者。

截至21日晚8時，南京祿口機場保潔、地服等重點人員核酸採樣檢測全部完成，江寧區全員核酸檢測已完成採樣148萬人、覆蓋77%左右的常住人口，其余各區全員檢測有序展開；病毒基因測序結果初步鎖定感染來源，為流調溯源提供了有力支撐。

譚德塞罕籲中方交疫情初期資料  京剛促勿政治化（第二版）

中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃

南京市20日在祿口國際機場工作人員定期核酸檢測中，檢測到9個新冠肺炎陽性樣本，截至昨早8時，新增7人確診、2人無症狀感染，均在機場從事清潔工作。

祿口機場所在地的南京市江寧區，已進行全員核酸檢測，轄區所有居民非必要不外出。而江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石墊村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村，由低風險地區調整為中風險地區。祿口街道為封控區域。另外，南京全部校外培訓機構，停止線下授課。

至於祿口機場，20日已有105班航班取消、151航班延誤。而截至昨早8時多，該機場已取消480班進出港航班，取消佔比6成左右。

另外，東方航空、南方航空、吉祥航空、首都航空、西部航空、春秋航空等航空公司，發布涉及南京航班退改簽方案。符合適用範圍要求的旅客，可以辦理免費改簽或退票，有需求的旅客可以聯繫相關訂票渠道退票。

責任編輯：林佩怡、尹航

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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